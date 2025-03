97-91 | El Unicaja encarrila el liderato del Round-16 tras otro último cuarto extraordinario

Avisó el Galatasaray hace una semana y casi mete en muchos problemas al Unicaja en el duelo del Carpena, que lo de Ibon Navarro resolvieron en otro último cuarto extraordinario como contra Covirán Granada hace dos días para un 97-91 final que deja además el basketaverage en Málaga para encarrilar el liderato del Grupo J de la BCL y despejar el horizonte de los cuartos de final de la competición.

El 31-19 del último cuarto decantó la balanza a favor de un Unicaja que se las vio y se las deseó para echarle el guante al Galatasaray de un inspiradísimo Cummings con 22 puntos. Los 16 puntos de Perry, los triples puntuales de Cartes y las 13 puntos y 8 rebotes de Ejim fueron algunas de las estadísticas claves para que la victoria se quedara en el Carpena. Ahora el Unicaja lidera el Grupo J en solitario a la espera de lo que haga Rytas Vilnius este miércoles y depende de sí mismo para jugarse el liderato y el factor cancha en los cuartos de final, presumiblemente en Lituania en la última jornada.

Galatasaray salió al partido como una continuación del de hace una semana en Estambul. Se fue 7-17 de salida a los cinco minutos. No sabía cómo parar en los primeros compases a Young y Wallace. Pero no hubo forma de parar al cuadro turco en la primera manga ni de acertar de cara al aro. Era un festival de errores desde el tiro libre (5 de 17) y el cuarto llegaba a su final con in 20-27 para Galatasaray.

Un bingo de Melvin Ejim sirvió para igualar el partido a 30 tras un buen arranque del segundo cuarto. Antes fue Carter desde más de siete metros y con un rival delante el que había sumado tres puntos. Galatasaray estiró de nuevo a más seis con un vuelo de Izundu. Fue creciendo el ritmo del choque con un intercambio de canastas en el que los turcos no bajaban el nivel de acierto y mantenían su renta de +6. Fue incapaz Unicaja de tomar la iniciativa antes del descanso, cuando igualaba los guarismos, Galatasaray volvía a abrir brecha. Ibon se desesperaba en el banquillo. Era Cummings el que lideraba en este tramo a los otomanos. Geyik castigaba desde el triple antes del descanso para el 45-54. Ibon encaraba los vestuarios con cara de muy pocos amigos.

Ejim emerge en los minutos finales

Tampoco llegó en esta ocasión la versión del Unicaja en los terceros cuartos. Le cerró algo el grifo a Galatasaray, pero no era capaz de echarle el guante. Ataque precipitados a pesar de correr en muchas acciones. Un parcial en la tercera manga de 21-18, cerrado con otro triple de los turcos para seguir mostrando el nivel de consistencia de toda la noche mandaba el partido a último cuarto con un 66-72, una renta que Unicaja no había sabido contrarrestar hasta ese momento.

El aro escupió un par de triples de salida pero Unicaja redobló la intensidad y Kravish aplastó la canasta para un 70-72 que obligaba a Sekizkök a parar el duelo. En un ejercicio de impotencia Kameron Taylor cometía pasos y se iba al banquillo. De nuevo estiraba Galatasaray a +7 a falta de 6:20. No encontraba soluciones Ibon Navarro. Nadie metía una canasta. Ahora la soga sí empezaba a apretar. Le faltaba un punto de paciencia también al equipo malagueño para tomar buenas decisiones e ir llenando el zurrón de puntos. A falta de cinco minutos se colocaban a dos los de Ibon Navarro pero Galatasaray, con Blumbergs, respondía con otro triple. Era tremendo el acierto visitante.

Un robo de Alberto acababa con Ejim poniendo el 82-82. El canadiense estaba dominando el juego bajo los aros. Palmer daba de nuevo respuesta con un 2+1. Carter tenía en sus manos adelantar a Unicaja pero fallaba y había otro 2+1 para Galatasaray. Por fin Kravish con una bandeja a aro pasado y un tiro libre ponía el 88-87 a falta de 2:56. El 93-90 tras triple de Tyson Pérez era la máxima de Unicaja a falta de 1:50. Y una captura del dominicaba daba lugar a un triple de Carter marca de la casa para el +6. Ya mantuvo el Unicaja una renta que era oro hasta el final, porque se quedaba con el basketaverage y prácticamente cerraba el liderato del grupo de cara los cuartos de final de la competición. Un 97-91 trabajado en un último cuarto brillante.