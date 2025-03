Unicaja 95-78 Granada | Una descarga en el último cuarto deja el derbi en Málaga

El Unicaja encontró en encontrar la fórmula para quedarse con el derbi andaluz en el Martín Carpena contra Covirán Granada, que vendió cara la derrota y le mantuvo el pulso al cuadro malagueño hasta los últimos cinco minutos de partido, cuando los de Ibon tocaron la corneta para un arrebato final que votease un marcador durante toda la tarde favorable al equipo nazarí. Desde la muñeca caliente de Killian Tillie (23 puntos y 24 de valoración) construyeron los malagueños su decimoséptima victoria de la temporada.

Con toda la plantilla sana de nuevo y los descartes de Tyson Pérez y Yankuba Sima, Tillie y un acierto suficiente desde el perímetro en conjunto sostuvieron al Unicaja hasta que llegó la traca final del último cuarto, con un 26-7 demoledor para Granada, que se plantó en el Carpena con buenas intenciones y un buen partido de la mano Noua, Ubal y Ndiaye, pero fue insuficiente frente al vendabal verde y morado de los últimos diez minutos. Perry y Osetkowski, con 16 puntos cada uno, fueron otros jugadores importantes dentro del equipo malagueño.

Elevó el listón Granada de salida con un 6-15 a falta de 6:30, con tres triples, y un Unicaja desajustado en defensa, llegando tarde siempre. Granada continuó siendo muy fiable durante todo el cuarto y a falta de 2:33 Ibon Navarro pidió tiempo muerto para intentar enderezar el cuarto porque no había reacción de los suyos, no encontraban tiros fáciles. Tillie cerraba la primera manga con un triple para el 21-27 y el francés era el mantenía a flote a Unicaja en el derbi andaluz.

Dos minutos tardó Unicaja en igualarlo con dos bingos desde el perímetro de Tillie y Osetkowski y el pabellón empujando a los suyos. Aunque Granada dominaba el rebote e impedía mandar a Unicaja pegando un nuevo estirón para el 29-34 tras triple de Noua. De nuevo se iba Granada cuando igualó Unicaja, estaba vez de siete (34-41). Los malagueños protagonizaron un carrusel de malas decisiones que le impidieron darle caza a Granada, corrían peron sin acierto de cara al aro. A falta de 1:20 Unicaja seguía seis por debajo (38-44). Paró Ibon y apretó el acelerador el cuadro cajista con la intención de irse por delante al descanso, pero otra vez la precipitación debajo del aro, y una falta a destiempor de Barcelowski dejaban el marcador al descanso 43-48 para Covirán Granada porque la pizarra de Ibon a falta de 1,6 segundos no funcionó y a Kalinoski se le quedó el triple en el aro.

Un último cuarto definitivo para el Unicaja

Granada elevó su renta a +8 a la salida del vestuario. Pero había salido el Unicaja con uno punto más de energía, o dos. Aunque Granada continuaba viendo muy grande el aro, con un triple y mate de Ndiaye que de nuevo hacía que Ibon Navarro pidiese un tiempo muerto para intentar reajustar lo que se veía en el parqué. Era un +12 para Granada lo que resultaba de esa parada del técnico vitoriano. No carburaba el Unicaja de ninguna manera. Pero encontró la fórmula Ibon para no despegarse. Alberto Díaz para enchufar a todo el mundo y Tillie para anotar y anotar. Una secuencia del francés devolvía al Unicaja a -5 con 2:43 pra el final del tercer cuarto. Fue cuando vio Unicaja que era incapaz de meterle mano a Granada cuando todo el mundo bajó a picar piedra. El aro escupió sobre la bocina un triple que abría puesto por delante a Unicaja, que encaró el último cuarto con un 69-71 que invitaba a no levantar el pie.

Fue Kameron Taylor el que encendió el interruptor con un triple marca de la casa para agarrar la iniciativa. Carter hundió la canasta después para el 74-71. Alberto se corrió la pista de una punta a otra para otra canasta para que llegaran las primeras notas del 'Tu bandera'. Era el momento Unicaja y de la muñeca de Killian Tillie. Se le abrió el aro al equipo malagueño, que empezó a castigar desde la línea al conjunto granadino, que se diluyó a falta de cinco minutos para el final 87-75 mandaba Unicaja tras un triple de Carter y el pabellón ya de fiesta. Ya no hubo marcha atrás y la victoria se quedó en el Carpena con 95-78 cimentado en el arreón de los últimos diez minutos. No hay margen para la relajación en el Unicaja. Ahora viene la BCL.