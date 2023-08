Darío Brizuela, emocionado en su despedida del Unicaja de Málaga: "Lo mejor que me llevo de aquí es mi hijo"

El 9 de agosto de 2023 será un día recordado por el Unicaja de Málaga para siempre. Después de que el 13 de julio se anunciase el fichaje de Darío Brizuela por el FC Barcelona, el jugador se ha despedido oficialmente este miércoles en una rueda de prensa muy emocionante.

La sala de prensa del Martín Carpena ha estado abarrotada de gente, entre los que han destacado compañeros y amigos, como Alberto Díaz y Yankuba Sima, el entrenador Ibón Navarro, el excapitán Carlos Suárez y, la joya de la corona, su hijo Bruno y su mujer Uxue.

"La nutrida asistencia de gente habla de la calidad humana de la persona a la que vamos a decir hasta luego", ha recalcado el presidente del Unicaja de Málaga, Antonio Jesús López Nieto.

El presidente cajista ha querido dejar claro que el deporte profesional tiene sus caminos y no hay que dramatizar, sino naturalizar la situación: "Cuando un equipo con un potencial económico superior al tuyo le hace una oferta a un jugador y le marca una trayectoria deportiva que le ilusiona, hay que agradecerle lo que nos ha dado y que disfrute y triunfe en el futuro. Eso es lo que quiero que le ocurra a Darío, excepto cuando juegue contra nosotros".

Antonio Jesús López Nieto también ha querido acordarse de su mujer y su hijo: "Su hijo y su mujer nunca olvidarán Málaga. Yo tuve el placer de llevarle la camiseta del Unicaja y el carné a los pocos días de nacer y eso no se lo va a quitar nadie".

"Las puertas del club y de la ciudad siempre estarán abiertas para ti. Espero que cuando vengas al Carpena vengas a tu casa y que la gente te sienta como uno de los nuestros, porque siempre lo serás", ha subrayado el presidente de la entidad malagueña.

Darío: "Quería mostrar gratitud, es la actitud que he tenido desde el día 1"

Repasa las declaraciones de Darío en su despedida de la entidad





#GraciasDario

Pese a que Brizuela se marcha a otro club, solo ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Unicaja: "No tengo nada preparado, vengo con la intención de ser claro. Estoy muy agradecido de la oportunidad que se me ha dado aquí desde el primer día. Siempre he intentado dar el máximo, aprender, y creo que los resultados han sido más buenos que malos".

"Lo mejor que me llevo de esta ciudad es mi hijo. Es de Málaga, siempre va a ser de Málaga. Lo deportivo me importa bien poco, me importa más lo humano. Me llevo muchos amigos de aquí. Mi mujer y yo siempre estaremos unidos a esta ciudad", ha dicho un Brizuela muy emocionado. "Quiero agradecerles el haberme ayudado a ser mejor jugador y a dar un paso muy importante en mi carrera, como es ir al Barça", ha añadido.

Su fichaje por el Barça

"La llamada me pilló de vacaciones, no me la esperaba. La conversación fue muy rápida, me dijeron que el Barça estaba interesado en pagar mi cláusula. La comunicación con el club fue al día siguiente y se resolvió muy rápido", ha contado Brizuela.

El hasta ahora jugador cajista ha querido subrayar que por muy feliz que esté en Málaga, es un deportista y se le ha plantado delante un reto muy grande, que es un paso más allá en su carrera.

"Es una oportunidad a la que es muy difícil decir que no. Como deportista y competidor lo que quieres ver es hasta dónde puedes llegar, si tengo nivel para jugar en la Euroliga y competir por todos los títulos. No es una decisión económica, es el reto de jugar en uno de los mejores clubes de Europa".

El jugador vasco ha explicado cómo ha gestionado su salida del Unicaja: "Gestionarlo emocionalmente ha sido más difícil que racionalmente. Deportivamente, es una decisión "fácil", porque tienes la oportunidad de ir a uno de los mejores clubes de Europa. Mi mujer y yo tuvimos una conversación larga porque la comodidad y la felicidad que tenemos aquí en Málaga no la vamos a replicar en otro sitio. Una de las siguientes llamadas fue con Alberto y tampoco fue fácil, porque somos compañeros y amigos".

Su vuelta al Carpena

Volver al Carpena con la elástica blaugrana no será sencillo: "Imagino que después de esto me recibirán con aplausos, pero cuando empiece el partido no habrá muchos. Lo entiendo, es natural, es parte de la competición. Conozco a la gente de Málaga y cómo se llena esto, no regalan ni una canasta. Tendrán el mismo trato conmigo, aunque haya jugado aquí unos años", ha narrado Brizuela.

Respecto al futuro del Unicaja de Málaga, el jugador interpreta que deja el mismo equipo de siempre: "Me han intercambiado rápido por un jugador de mucho nivel y el entrenador sigue aquí. El Unicaja aspira a competir todos los partidos, a ganar la Champions y a ganar otra Copa del Rey".

