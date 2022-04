La evolución del Unicaja de Málaga pega un frenazo contra el Valencia (90-75)

En tres victorias se ha vuelto a quedar la particular racha de victorias del Unicaja en Liga Endesa. Se presentaba difícil y se cumplieron todas las predicciones. El Valencia Basket ha devuelto a los malagueños a su particular Liga (90-75), entrar por el play-off, y ha demostrado que la distancia entre ambos equipos sigue siendo importante. Pocas cosas funcionaron. Aunque lo cierto es que la distancia en el resultado es más grande de lo visto durante 30 minutos del encuentro, pero cuando no se puede sacar más...

En la Fonteta se presentó un filón constante durante todo el partido, mientras que los cajistas sacaron los colmillos para mantenerse vivos durante la primera parte. Sin embargo, la segunda fue un auténtico martirio para los malagueños. La defensa de Arostegui sobre los principales tiradores del Unicaja fue un infierno y también lo fue el daño que hizo el banquillo local con los 51 puntos de los 90 que anotaron. Solo 29 aportaron los de verde.

El Unicaja ya ha confirmado que compite, una situación muy diferente y extraña si se recuerdan algunos partidos durante la temporada. Aunque también ratificó que está uno o varios escalones por debajo de equipos como el Valencia. Los locales fueron ampliamente superiores a pesar de las múltiples bajas con las que afrontaba el partido, pero era innegable quitar la mirada de las diferencias entre una plantilla de Eurocup y otra de la Basketball Champions League.

A pesar del cruel final, el Unicaja confirmó desde el principio que ha venido a jugar a otra cosa totalmente diferente. No tanto en ataque, sino más en la defensa. El partido llegó al minuto 5 con un marcador de 6-13, es decir, un punto de los locales por cada minuto casi. No obstante, ocho puntos de Víctor Claver apretaron el marcador. Aunque nada que ver, absolutamente nada. El primer cuarto se mantuvo con una lucha bajo los aros y los locales consiguieron salir con aire (19-25).

Sin embargo, el ataque se asfixió. El ataque con la segunda unidad erró en cada acción y el Valencia sacó a relucir su arsenal desde los 6.75. Estos equipos castigan y en poco más de un minuto todo cambió (27-25). El quinteto no funcionó sin Alberto Díaz e Ibon se vio obligado a darle entrada sin que tuviera mucho descanso. Y lo cierto es que como era evidente, las prestaciones del equipo mejoraron con grandes defensas y volcando el juego sobre la pintura. Barreiro y Rubén anotaron para poner por delante al Unicaja a falta de 01:45 para el descanso, pero Hermannsson remató el segundo cuarto con ventaja local (41-40).

El tercer período ya confirmó lo que todo el mundo esperaba en un principio. Valencia entró ya definitivamente en el partido con los triples y con el juego interior. Dubljevic y Jasiel Rivero fueron un dolor de cabeza al que el Unicaja no le encontró antídoto. Y si ellos iban a mejor, los de Ibon Navarro no supieron seguir el ritmo. Solo Brizuela puso algo de brillo en ataque, solo en ataque, con cinco puntos, pero nada más. Los de la Fonteta se marchaban de nueve en el minuto 26 y poco resultado tuvo el tiempo muerto. Solo un triple de Bouteille permitió que los cajistas se marcharan más lejos en el resultado (65-58).

No obstante, los malagueños sacaron carácter, otra vez con Alberto. El francés, que había tenido poca participación en el encuentro, fue un aliento fresco para el Unicaja para volver a ponerse a cuatro puntos, pero fue un visto y no visto. Tres canastas consecutivas del Valencia hicieron que el futuro fuera un poco más negro. Los tiros ya no entraban, Guillem Ferrando castigó a su rival con varios triples a falta de varios segundos y todo se complicó. En la cabeza de todos habría estado que el Unicaja hubiese podido dedicarle a Javier Imbroda esta victoria, pero la ilusión se apagó conforme los minutos finales fueron pasando.

FICHA TÉCNICA

VALENCIA BASKET 90: Mario Hermannsson (14), Josep Puerto (4), Víctor Claver (8), Jaime Pradilla (11), Mike Tobey (2) -quinteto titular- Guillem Ferrando (9), Alejandro Beliver (0), Xabi López-Arostegui (14), Mario Jiménez (0), Louis Labeyrie (2), Jasiel Rivero (13) y Bojan Dubljevic (13).

UNICAJA CB 75: Alberto Díaz (8), Darío Brizuela (16), Jonathan Barreiro (9), Tim Abromaitis (7), Rubén Guerrero (6) -quinteto inicial- Matt Mooney (2), Francis Alonso (0), Axel Bouteille (7), Carlos Suárez (3), Cameron Oliver (9), Yannick Nzosa (-) y Dejan Kravic (8).

ÁRBITROS: Miguel Ángel Pérez Pérez, Francisco Araña y Cristóbal Sánchez.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 27ª de la Liga Endesa en el Pabellón Fuente de San Luis.

Sigue los temas que te interesan