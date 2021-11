La nueva era de la selección comienza esta noche con tres jugadores del Unicaja de Málaga

Esta noche comienza una nueva era en el equipo internacional de baloncesto. Tras el adiós de los hermanos Gasol y de Sergio Rodríguez, la siguiente generación de jugadores debe dar un paso adelante para seguir regalándole éxitos al país. Y ahí es donde entra el Unicaja, el equipo de la Liga Endesa con más presencia nacional y que estará representado con cuatro jugadores en esta ventana FIBA de noviembre.

La no presencia de los españoles que disputan la NBA y la Euroliga es un factor que de forma evidente ayuda. Sin embargo, en este primer partido no estarán todos los cajistas. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jaime Fernández formarán parte de los 12 elegidos, mientras que Jonathan Barreiro esperá a su oportunidad.

Una de las piezas claves en esta nueva generación será Darío Brizuela, uno de los jugadores más importantes en las ventanas previas y que ya estuvo a punto de ir con la selección a los Juegos Olímpicos de Tokio. En aquellos partidos de preparación no pudo contar con muchos minutos, pero rindió a buen nivel. Ahora tendrá una gran oportunidad de demostrar su valía dando un paso adelante. En los últimos cuatro partidos que ha disputado en las ventanas ha anotado 16.5 puntos de media por partido, por lo que es un seguro en este equipo.

Con menos fortuna por las lesiones que ha sufrido en los tobillos y que le han privado de estar con la selección está Jaime Fernández. El cajista viaja con el equipo siendo uno de los jugadores con más experiencia (18 internacionalidades) y en un complicado momento, según él mismo confesó, por el rendimiento en los últimos encuentros.

Otro de los que vuelve, en esta ocasión un año después, es Alberto Díaz. No es un fijo en el equipo, pero el carácter defensivo que bien se le conoce en el Unicaja será un aspecto clave. Además, su situación es algo más complicada porque tendrá que compartir minutos de juego con Quino Colom, el ahora capitán y uno de los grandes anotadores de la Basketball Champions League, y Dani Pérez, el cuarto asistente de la Liga Endesa.

El último de los cajistas en esta convocatoria es Jonathan Barreiro, jugador que no cuenta con la mayor confianza en el Unicaja y que buscará con la selección recuperar sensaciones. No obstante, en este primer partido no estará entre los 12 jugadores que disputarán el primer partido.

Con estos cuatro jugadores la entidad de Los Guindos es el equipo con mayor presencia en este nuevo equipo. No obstante, otros dos jugadores podrían formar parte también de él como son Francis Alonso y Rubén Guerrero, pero el rendimiento no está siendo suficiente como para recibir la llamada del seleccionador.

Por lo que los jugadores con los que va a contar Scariolo son: Quino Colom, Alberto Díaz, Dani Pérez, Darío Brizuela, Jaime Fernández, Joan Sastre, Xabi López-Arostegui, Dani Díez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Fran Guerra.

Así será por el momento la nueva selección española. A falta de los jugadores de la NBA y de la Euroliga, el Unicaja tendrá a tres jugadores para disputar en un primer partido que inicia la búsqueda de la clasificación para el Mundial de 2023 en un reto que no será fácil: ni por la adaptación de los nuevos engranajes ni por los rivales.

Esta noche llegará Macedonia y el lunes el rival será la Georgia de Giorgi Shermadini y Tornike Shengelia (20.30 horas), quien tiene una cláusula con el CSKA para jugar con su país en lugar de con su equipo y que pondrá en problemas a España.

