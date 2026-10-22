Deportivo Alavés vs. Málaga CF de Primera División: horario, dónde ver y cómo seguir el partido

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF visita este viernes 23 de octubre al Deportivo Alavés en Mendizorroza a las 21:00 horas, en la décima jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul llega como colista tras caer 2-5 ante la Real Sociedad y busca conseguir su primera victoria de la temporada. El equipo malaguista afronta el encuentro con numerosas bajas por lesión, entre ellas la de Joaquín Muñoz tras sufrir un problema muscular en el sóleo. El partido se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN y seguir la cobertura online en EL ESPAÑOL de Málaga.

El Málaga CF visita este viernes 23 de octubre al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta una nueva salida con el objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada y comenzar a recortar distancias con sus rivales. El partido comenzará a las 21:00 horas y será retransmitido por DAZN.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega al encuentro como colista, con cuatro puntos después de nueve jornadas, tras cuatro empates y cinco derrotas. La última goleada encajada ante la Real Sociedad, por 2-5 en La Rosaleda, ha complicado todavía más la situación del Málaga, que necesita reaccionar para salir de la zona baja de la clasificación.

El Málaga CF necesita mejorar sus prestaciones defensivas y recuperar confianza después de encajar cinco goles ante la Real Sociedad.

En el apartado de bajas, Joaquín Muñoz no estará disponible por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Su ausencia se suma a las de Juan Cruz, Aarón Ochoa, Diego Murillo y Julen Lobete, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El rival

El Deportivo Alavés recibe al Málaga situado en la séptima posición, con once puntos en las nueve primeras jornadas. El conjunto vitoriano suma tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, con trece goles a favor y diez en contra.

El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores buscará aprovechar el factor campo para reencontrarse con la victoria después de sus últimos resultados.

Fecha y hora del Alavés - Málaga CF de Primera División

El partido correspondiente a la décima jornada de Primera División se disputará este viernes 23 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Dónde ver el Alavés - Málaga CF de Primera División

El encuentro entre Deportivo Alavés y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, que incluye la retransmisión en abierto en su programación para este partido de la décima jornada.

El choque comenzará a las 21:00 horas y supondrá una nueva oportunidad para que el Málaga intente estrenar su casillero de victorias en el campeonato.

Dónde seguir online el Alavés - Málaga CF

Como cada jornada, el partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.