Fecha y hora del Málaga CF - Real Sociedad de Primera División

El partido correspondiente a la novena jornada de Primera Divisiónse disputará este domingo 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga CF - Real Sociedad de Primera División

El encuentro entre Málaga CF y Real Sociedad podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LALIGA, operador designado para la retransmisión del partido de la novena jornada.

El choque comenzará a las 18:30 horas y supondrá una nueva oportunidad para que el Málaga intente estrenar su casillero de victorias en el campeonato.

Dónde seguir online el Málaga CF - Real Sociedad

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.