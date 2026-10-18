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La Real perdona el segundo
16' Salida desde atrás muy cómoda del equipo donostiarra que acaba en córner.
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0-1 | Málaga CF vs Real Sociedad de Primera División, en directo
15' No se le pueden negar al Málaga las intenciones. Pero falta mucho fútbol. Aun así, la Real Sociedad tiene demasiado premio hasta el momento.
13' Disparo alto de Recio.
12' Córner a favor del Málaga.
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0-1 | Málaga CF vs Real Sociedad de Primera División, en directo
10' El Málaga soba la pelota pero Remiro la ha cogido dos veces para sacar de puerta.
8' Larrubia también le da al aire y se cae cuando iba a centrar. Vaya arranque de partido del Málaga.
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0-1 | Málaga CF vs Real Sociedad de Primera División, en directo
5' Otro partido que el Málaga tiene que ir a remolque. Injustísima ventaja de la Real Sociedad, que no había pisado el área.
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Gol de Take Kubo
3' Gol de la Real Sociedad. Disparo desde la frontal del área de Take Kubo que desvía con puntera Pablo Martínez y la deja imposible para Alfonso Herrero. Entró por las escuadra. Vaya castigo para el Málaga.
2' Adrián Niño le pegó al aire. Robo de Dotor y el 21 desde la frontal no conectó el disparo.
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0-0 | Málaga CF vs Real Sociedad de Primera División, en directo
1' Como le gusta a Funes, Pablo Martínez cae a la izquierda y el Málaga forma con un 1-4-4-2.
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Arranca el partido
El Málaga CF puso el balón en juego.
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Suena el 'Málaga la Bombonera'
Saltan los equipos al césped.
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Todo listo en La Rosaleda
Luce el sol en Martiricos y la dana no amenaza el partido de la jornada 9. Los jugadores se han retirado a los vestuarios tras realizar el calentamiento y poco a poco se llenan las butacas de La Rosaleda.
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¡Alineaciones!
Funes apuesta por los dos delanteros.
Herrero; Rafita, Calero, Recio, Salinas; Izan Merino, Dotor, Pablo Martínez; Larrubia, Niño y Joaquín.
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La previa
Otra fecha más marcada en rojo en el calendario del Málaga CF. Y así van a ser todas hasta que no se consiga al menos la primera victoria de la temporada. Lo contrario sería desaprovechar dos jornadas consecutivas jugando como local para encontrarse con un triunfo que cambie la dinámica del equipo. Pero enfrente hay toro, la Real Sociedad. Tiene una faena de padre y muy señor mío por delante el equipo de Funes.
SIGUE LEYENDO LA PREVIA DEL PARTIDO EN ESTE ENLACE
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Fecha, hora, televisión y dónde seguir el partido
Fecha y hora del Málaga CF - Real Sociedad de Primera División
El partido correspondiente a la novena jornada de Primera Divisiónse disputará este domingo 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.
Dónde ver el Málaga CF - Real Sociedad de Primera División
El encuentro entre Málaga CF y Real Sociedad podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LALIGA, operador designado para la retransmisión del partido de la novena jornada.
El choque comenzará a las 18:30 horas y supondrá una nueva oportunidad para que el Málaga intente estrenar su casillero de victorias en el campeonato.
Dónde seguir online el Málaga CF - Real Sociedad
El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.
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Bienvenidos
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga, donde vamos vivir minuto a minuto el partido de la jornada 9 entre el Málaga y la Real Sociedad.
Los de Funes buscan su primera victoria de la temporada.
Málaga C.F.