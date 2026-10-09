Fecha y hora del Málaga CF - Espanyol de Primera División

El partido correspondiente a la octava jornada de Primera División se disputará este viernes 9 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga CF - Espanyol de Primera División

El encuentro entre Málaga CF y RCD Espanyol podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, operador encargado de la retransmisión del partido. También estará disponible a través de Movistar Plus+.

El partido arrancará a las 21:00 horas en La Rosaleda y supondrá el regreso del Málaga a la competición después del parón internacional.

Dónde seguir online el Málaga CF - Espanyol

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa al encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al duelo de La Rosaleda.