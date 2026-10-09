-
Fecha, hora, televisión y dónde seguir el partido
Fecha y hora del Málaga CF - Espanyol de Primera División
El partido correspondiente a la octava jornada de Primera División se disputará este viernes 9 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.
Dónde ver el Málaga CF - Espanyol de Primera División
El encuentro entre Málaga CF y RCD Espanyol podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, operador encargado de la retransmisión del partido. También estará disponible a través de Movistar Plus+.
El partido arrancará a las 21:00 horas en La Rosaleda y supondrá el regreso del Málaga a la competición después del parón internacional.
Dónde seguir online el Málaga CF - Espanyol
El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa al encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al duelo de La Rosaleda.
-
La previa
Málaga CF vs. Espanyol, un nuevo punto de partida
A la octava quiere el Málaga CF que vaya la vencida. Este viernes vuelve la competición tras el parón de selecciones y el telón lo abre el equipo blanquiazul en La Rosaleda, donde recibe al RCD Espanyol, con un objetivo entre ceja y ceja: la victoria.
El partido de la jornada 8 de Primera División arranca a las 21:00 horas y el Málaga busca su primer triunfo desde su regreso a Primera División. Tres empates y cuatro derrotas con los números que alumbran -poco- al equipo de Funes, que no ha sido capaz de certificar la victoria en ninguno de sus partidos.
Es la oportunidad de ver cómo ha asimilado el equipo cómo es la categoría durante un parón de tres semanas de trabajo y dos fines de semana sin partidos oficiales.
-
¡Bienvenidos!
Ya era hora, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir en directo el Málaga CF vs. RCD Espanyol de la jornada 8 de Primera División.
Málaga C.F.