Málaga CF vs. RCD Espanyol de Primera División: horario, dónde ver y cómo seguir el partido

Recio y Haitam durante un entrenamiento con el Málaga CF Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada en Primera División ante el RCD Espanyol en La Rosaleda este viernes 9 de octubre. El partido comenzará a las 21:00 horas y se podrá ver en directo por televisión a través de las plataformas DAZN y Movistar Plus+. El encuentro supone el regreso de Roberto Fernández, delantero del Espanyol que vuelve a La Rosaleda tras ser clave en el ascenso blanquiazul. El conjunto malaguista recupera efectivos tras el parón internacional, destacando el posible regreso de Adam Aznou y Haitam.

El Málaga CF recibe este viernes 9 de octubre al RCD Espanyol en el estadio de La Rosaleda, en el encuentro correspondiente a la octava jornada de Primera División.

El conjunto blanquiazul afronta el partido con el objetivo de conseguir, por fin, su primera victoria de la temporada después de siete jornadas sin conocer el triunfo. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y se podrá ver a través de DAZN.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega al choque como colista, con tres puntos después de siete partidos, fruto de tres empates. El Málaga todavía no ha ganado y suma cuatro derrotas, con tres goles marcados y doce encajados. Enfrente estará un Espanyol que acumula siete puntos, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

A por la primera victoria de la temporada

El Málaga regresa a la competición después de tres semanas de parón con una misión clara: estrenar su casillero de victorias. La Rosaleda vuelve a aparecer como el escenario en el que el equipo de Juanfran Funes quiere cambiar la dinámica de un inicio complicado en su regreso a la máxima categoría.

Los blanquiazules necesitan empezar a convertir en puntos el nivel competitivo mostrado en muchos tramos de lo que va de temporada.

El parón internacional ha permitido recuperar efectivos. Adam Aznou puede ser la principal novedad en la alineación y Haitam volverá a la convocatoria de Funes.

Roberto regresa a La Rosaleda

El partido tendrá además un protagonista especial en el conjunto visitante: Roberto Fernández. El delantero regresa a La Rosaleda para enfrentarse por primera vez al Málaga como jugador del Espanyol, después de haber sido uno de los grandes protagonistas del ascenso a Segunda División.

Fecha y hora del Málaga CF - Espanyol de Primera División

El partido correspondiente a la octava jornada de Primera División se disputará este viernes 9 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga CF - Espanyol de Primera División

El encuentro entre Málaga CF y RCD Espanyol podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, operador encargado de la retransmisión del partido. También estará disponible a través de Movistar Plus+.

El partido arrancará a las 21:00 horas en La Rosaleda y supondrá el regreso del Málaga a la competición después del parón internacional.

Dónde seguir online el Málaga CF - Espanyol

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa al encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al duelo de La Rosaleda.