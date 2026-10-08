José Carlos Aguilera y Jamal Satli, abogado y presidente de BlueBay, a la izquierda de la imagen respectivamente. EEM

La Fiscalía, la APA y Ayuntamiento piden prisión para Rakan Al-Thani, BlueBay lo quiere en libertad

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía, la APA y el Ayuntamiento de Málaga solicitan prisión provisional comunicada y sin fianza para Rakan Al-Thani tras su declaración por videoconferencia. El hijo del jeque se declara inocente de los cargos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. La empresa BlueBay, por el contrario, ha solicitado la puesta en libertad del acusado con la imposición de diversas medidas cautelares. Rakan Al-Thani fue arrestado el pasado 12 de septiembre en Alemania bajo una orden europea e internacional de detención.

Ya ha declarado uno de los Al Thani. Otro pasito más para el final del culebrón que está viviendo el Málaga CF. El Ministerio Fiscal, la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF y el Ayuntamiento han solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para Rakan Al-Thani, hijo del jeque catarí dueño del club, después de que declarara este jueves por videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por su gestión y la de su familia.

En esta comparecencia vía telemática, en la que han participado todas las partes personas en la causa contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, el citado Rakan, Nasser y Nayet, la empresa BlueBay, vinculada al accionariado del Málaga, ha pedido su puesta en libertad con la imposición de distintas medidas cautelares, informaron a EFE fuentes judiciales.

Rakan, asistido por una abogada de oficio designada por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, fue arrestado el pasado 12 de septiembre en el aeropuerto de Múnich (Alemania) cuando se dirigía a Catar, en virtud de una orden europea e internacional de detención por presuntas irregularidades en la gestión del club.

Este hijo del jeque Al-Thani, añadieron las fuentes, se ha declarado "inocente" de los cargos que se le imputan: presunta apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante la etapa de gobierno del Málaga CF.

Tras la comparecencia, la juez adoptará en las próximas horas la decisión de si Rakan Al-Thani ingresa en prisión preventiva o es puesto en libertad.

Piden prisión para Al-Thani por irregularidades en el club

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF.

Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, además de otros dos por imposición de acuerdos abusivos.

Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, también 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.