

LAS CLAVES

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El Málaga CF regresa a La Rosaleda este jueves 17 de septiembre para recibir al Villarreal CF en la sexta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta un nuevo compromiso en casa después de visitar al Celta de Vigo y buscará ante el conjunto castellonense su primera victoria de la temporada. El encuentro comenzará a las 21:30 horas.

El choque se podrá ver a través de DAZN y seguir de forma online a través del minuto a minuto de EL ESPAÑOL de Málaga.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega a la sexta jornada con tres puntos después de cinco partidos, todavía sin conocer la victoria. El Málaga ha firmado tres empates y dos derrotas, con dos goles a favor y ocho en contra. El Villarreal presenta también un inicio complicado: suma dos puntos, con dos empates y tres derrotas, aunque ha marcado siete tantos.

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Málaga CF: La Rosaleda busca la primera victoria

El Málaga vuelve a jugar ante su afición en un partido que puede servir para cambiar la dinámica de este comienzo de temporada. El conjunto blanquiazul necesita transformar en victorias alguno de esos partidos para comenzar a tomar aire en su regreso a la máxima categoría.

La semana está siendo especialmente exigente para el equipo de Juanfran Funes, que después de enfrentarse al Celta el domingo afronta el jueves al Villarreal y volverá a jugar el domingo, esta vez a domicilio frente al Getafe. El técnico deberá gestionar las cargas de una semana con tres encuentros.

La principal novedad en los últimos entrenamientos ha sido Fernando Calero, que ha comenzado a reincorporarse parcialmente al trabajo con el grupo. Adrián Niño, goleador en Vigo, lleva toda la semana entre algodones.

El rival

El Villarreal CF llega a La Rosaleda en una situación clasificatoria similar a la del Málaga. El conjunto castellonense ocupa la zona baja de la tabla después de cinco jornadas y todavía no ha conseguido ganar, con dos empates y tres derrotas.

Es el peor arranque de su historia en Primera División.

El Villarreal llega, por tanto, con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos de la temporada y romper su dinámica negativa.

El encuentro presenta así a dos equipos que todavía no han ganado en las cinco primeras jornadas y que buscarán aprovechar la sexta fecha para inaugurar su casillero de victorias. La Rosaleda será el escenario de un duelo entre dos conjuntos necesitados de puntos.