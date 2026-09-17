El uno por uno del Málaga CF vs. Villarreal CF: niños contra hombres

Once del Málaga CF en el partido de la jornada 6 contra el Villarreal. LaLiga

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Las claves Generado con IA El Málaga CF fue superado por el Villarreal CF, que ganó 1-3 en La Rosaleda, logrando su primer triunfo de la temporada. Los jugadores del Málaga mostraron dificultades defensivas y fueron dominados en el centro del campo pese a los cambios de Funes. Dotor anotó el único gol del Málaga, mientras que Alfonso evitó varios tantos y Recio salvó otro gol bajo los palos. Entre los suplentes, Rafita destacó por su rendimiento defensivo pese a jugar solo medio tiempo.

El Málaga CF fue ampliamente superado por el Villarreal CF, que ganó 1-3 en La Rosaleda y conquistó su primer triunfo de la temporada. Los amarillos fueron mejores que el equipo de Funes en todo y el marcador pudo ser corto.

Funes apostó por otro cambio en el centro del campo con Merino, Dotor y Pablo Martínez. Juan Cruz regresó a la banda izquierda. El gol del Málaga lo anotó Dotor, Alfonso evitó varios y Recio sacó otro gol debajo de los palos.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.