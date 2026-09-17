El uno por uno del Málaga CF vs. Villarreal CF: niños contra hombres
El equipo blanquiazul vuelve a caer y continúa sin ganar en Primera División.
Más información: así te hemos contado el partido en directo
El Málaga CF fue superado por el Villarreal CF, que ganó 1-3 en La Rosaleda, logrando su primer triunfo de la temporada.
Los jugadores del Málaga mostraron dificultades defensivas y fueron dominados en el centro del campo pese a los cambios de Funes.
Dotor anotó el único gol del Málaga, mientras que Alfonso evitó varios tantos y Recio salvó otro gol bajo los palos.
Entre los suplentes, Rafita destacó por su rendimiento defensivo pese a jugar solo medio tiempo.
El Málaga CF fue ampliamente superado por el Villarreal CF, que ganó 1-3 en La Rosaleda y conquistó su primer triunfo de la temporada. Los amarillos fueron mejores que el equipo de Funes en todo y el marcador pudo ser corto.
Funes apostó por otro cambio en el centro del campo con Merino, Dotor y Pablo Martínez. Juan Cruz regresó a la banda izquierda. El gol del Málaga lo anotó Dotor, Alfonso evitó varios y Recio sacó otro gol debajo de los palos.
En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.
Jugador
Valoración
1. Alfonso Herrero
Vendido en los goles, evitó varios más.
3. Puga
Intentó frenar como pudo a Buchanan y lo intentó en ataque. Aguantó el tipo hasta que pudo. Pidió el cambio.
15. Recio
Muchísimo trabajo con Ayoze en la primera parte. Pero otro buen partido del central a pesar del resultado. Evitó el tercero en la línea.
4. Einar Galilea
El público la tiene tomada con él. El vasco intenta mantener la calma siempre con el balón. Su veteranía lo hace estar casi siempre bien colocado. Pero algunos errores encienden a la grada. Vio amarilla.
12. Salinas
Acosado por Akhomach y desbordado sin mucha ayuda. Se cargó con una amarilla en la primera parte. Mala noche la suya. Sustituido en el descanso.
18. Pablo Martínez
Perdido en la banda izquierda. Funes no corrigió ese boquete que tenía el Málaga. Mejoró cuando pasó al centro y tuvo una ocasión para empatar.
8. Dotor
Un pulmón. Llegó desde atrás para el gol del 1-0. En lo que es especialista. Intentó mantener la calma con el balón, pero fue superado como todo el centro del campo.
23. Izan Merino
Desbordado por el centro. En el segundo gol no supo dónde acudir ni cómo frenar a Pape Gueye. Tuvo mucho trabajo.
10. Larrubia
Su acción previa al 1-0 vale mucho dinero. La buscó siempre por dentro en esta nueva posición. Se vació y acabó agotado. Vio amarilla.
19. Juan Cruz
Puso pausa en el 1-0. Jugó por la derecha pero tuvo que defender mucho. Sustituido en el descanso.
9. Chupe
Desasistido en la primera parte. Se le ve enfadado con el mundo cada partido. En la segunda parte dejó varias muestras del jugador que puede ser. Mejoró con Niño al lado.
SUPLENTES
22. Dani Lorenzo
Como Niño, mejoró al equipo e intentó ser vertical con el balón.
31. Rafita
El mejor del Málaga a pesar de jugar sólo medio tiempo. Secó a Akhomach, se las tuvo tiesas con Buchanan y se fue a recriminar a Gueye la celebración del tercer gol. Fue casi imposible superarlo.
6. Ramón
Sin tiempo para calificar. Volvió a ver amarilla.
21. Adrián Niño
Mejoró al Málaga e incordió lo que pudo.
11. Joaquín
Generó peligro.