1-3 | El Málaga CF, desbordado contra un Villarreal apabullante en La Rosaleda

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Las claves Generado con IA El Villarreal CF derrotó al Málaga CF por 1-3 en La Rosaleda, dominando el partido de principio a fin. Dotor adelantó al Málaga en el minuto 12, pero Moleiro empató antes del descanso y Gueye sentenció con dos goles, uno de penalti. El Málaga mostró una imagen preocupante, con errores tácticos en la primera parte y sin capacidad de reacción suficiente ante la superioridad amarilla. El estadio registró una gran entrada con 28.505 espectadores en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Málaga 1

3 Villarreal

Por La Rosaleda pasó la noche del jueves un plantillón de Champions League que había arrancado de mala manera la temporada y eligió Martiricos para redimirse. El Villarreal CF maniató al Málaga CF desde el minuto uno al noventa (1-3), no le pesó el gol en contra y puso sobre el tapete la diferencia entre ambos equipos. La imagen blanquiazul, con Funes algo perdido, fue preocupante.

El técnico de Loja abandonó la coherencia que lo había traído hasta aquí y dispuso un dibujo raro sobre el césped, con Juan Cruz en la derecha, Larrubia detrás de Chupe y, sobre todo, Pablo Martínez en la izquierda. El Málaga CF estuvo perdido todo el primer tiempo, a pesar de que se adelantó con un gol de Dotor a los doce minutos.

Cuando Funes ordenó al equipo en la segunda mitad, y con el empuje de la grada, el Málaga dio lo que parecía que no tenía para ir a por el Villarreal y amenazó a los amarillos, pero ya era tarde. No hubo duelo que no ganase el Villarreal, no hubo balón dividido que fuese para los amarillos.

El vendaval se desató desde el minuto uno. El Villarreal buscó el área incluso con agresividad -bien entendida- desde el arranque. No dejó al Málaga salir de su campo.

Sólo lo pudo hacer el equipo de Funes con un quiebro de Larrubia que en el giro mandó a Cardona a por una cintura nueva. Condujo, abrió a Juan Cruz y este tuvo pausa para ver la llegada de Dotor. La puso en el punto de penalti y el '8' remató, el balón lo desvió un defensa y entró llorando mientras Gulácsi hacía la estatua en el minuto 12.

Alguna escaramuza parecida es lo más que pudo el Málaga, pero sin pisar el área siquiera.

En el otro lado, el Villarreal acumulaba llegadas y llegadas, con Moleiro volviendo loca a la defensa metiéndose entre líneas con Akhomach como aguador. Fue este quien se coló a mesa puesta en el área por la derecha, con la defensa del Málaga mirando, y la puso atrás para que su lugarteniente Moleiro la mandara a la red con violencia en el 40'.

Hasta entonces fue un monólogo amarillo que continuó hasta el gol de Pape Gueye en el descuento de la primera mitad. Fresco tras entrar en el 37' por Comesaña lesionado, cogió el balón en el centro del campo con una zancada portentosa, se la dio a Ayoze dentro del área y el canario esperó su llegada para dársela. Gueye marcó sin oposición.

Reacción malaguista y sentencia de penalti

Salinas y Juan Cruz se quedaron en la caseta dejando su sitio a Dani Lorenzo y Rafita. Le dieron otro aire al Málaga, pero la superioridad era amarilla. El tercero estuvo a punto de llegar en un cabezazo de Ayoze a placer que Recio sacó bajo palos con la espalda.

Eso pareció activar al Málaga. Y los cambios de Joaquín y Niño por Dotor e Izan Merino. Pablo Martínez pasó al centro del campo y el equipo pareció ordenarse más. Alejó al Villarreal del área y fue ganando metros. Pablo Martínez precisamente tuvo una dentro del área para la igualada. Algún córner con peligro hizo soñar a la grada.

Pero una contra, con el Málaga empujando, finiquitó el partido. Carlos Romero culminó una contra perfecta de los amarillos, pero desde la sala VOR avisaron a Ortiz Arias. Había fuera de juego pero antes había sido penalti de Alfonso Herrero. Gueye lo transformó y cerró una noche para olvidar en Martiricos. Donde jugaron niños contra hombres.

Gueye celebra el tercer gol del Villarreal en La Rosaleda LaLiga

Ficha técnica:



1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Ramón Enríquez, m. 75), Recio, Einar Galilea, Salinas (Rafita, m. 46); Larrubia, Izan Merino (Joaquín, m. 62), Martínez, Cruz (Dani Lorenzo, m. 46); Dotor (Niño, m. 62) y Chupete.



3 – Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Santi Comesaña (Gueye, m. 37), Saliba (Maciá, m. 79), Alberto Moleiro (Mouriño, m.79); Ilias Akhomach (Romero, m. 63) y Ayoze (Mikautadze, m. 63).



Goles: 1-0, M.12: Dotor. 1-1, M.40: Moleiro. 1-2, M. 47: Gueye. 1-3, M. 86: Gueye (p).



Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Mostró cartulina amarilla a los locales Salinas (m. 35), Larrubia (m. 69), Einar Galilea (m. 70) y Ramón Enríquez, m. 79), y al visitante Akhomach (m. 42).



Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio La Rosaleda de Málaga ante 28.505 espectadores.