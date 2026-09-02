El Málaga CF retiene a los 'Bichos' en un mercado condicionado por las lesiones

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha conseguido retener a sus jóvenes talentos, conocidos como los 'Bichos', pese a las dificultades por lesiones. El club ha reforzado la plantilla con fichajes experimentados como Jens Cajuste y renovaciones clave, destacando la llegada de jugadores con experiencia en grandes ligas. Las lesiones de Murillo, Ochoa y Adrián Niño han condicionado la planificación, obligando a ajustes y nuevas incorporaciones en defensa y mediocampo. El equipo afronta la temporada con la plantilla completa, aunque con algunas incógnitas por resolver hasta el próximo mercado de invierno.

El Málaga CF jugará el domingo 6 de septiembre contra el UD Levante en la jornada 4 de Primera División. Y ahí estarán todos los bichos salvo los lesionados Murillo, Ochoa y Adrián Niño. Que estarán en algún momento.

Ese era el principal objetivo del mercado de fichajes de este verano, y se ha conseguido gracias al trabajo hecho previamente por Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, y al convencimiento de los Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafita y compañía de que el Málaga es el camino más directo para el éxito.

Además, se ha conseguido una nueva cesión de Carlos Dotor y se ha renovado a Einar Galilea y a Eneko Jauregi, un movimiento extraño este último.

Y reteniendo todo este talento, había que reforzar la plantilla con experiencia para Primera División y con varias posiciones que había que cubrir sí o sí.

De partida, se buscaban dos laterales izquierdos, algún central y un mediocentro polivalente. La figura de un extremo quizás estaba condicionada por el rendimiento de los jugadores que estaban y de algún movimiento.

Pero desde el principio esta tarea ha estado condicionada por las lesiones que sufrió el equipo durante todo el verano. Eso ha llevado, por ejemplo, a tener seis centrales en la plantilla.

Si se buscaban minutos y partidos en Primera, se han firmado pero no exceso. Calero, Juan Cruz, Salinas, Pablo Martínez, Anzou y Juan Berrocal, han jugado alguna vez en su carrera en la máxima categoría del fútbol español.

El último en llegar, Jens Cajuste, no ha jugado en España pero conoce la primera danesa, la Ligue 1 francesa, la Serie A y la Premier League.

Todos los fichajes superan los 25 años, salvo Adam Aznou (20), pero solo Calero llega a los 30. Por lo que se trata de jugadores que todavía tiene carrera por delante y mucho que demostrar.

El mapa final de la plantilla malaguista, sin embargo, ha estado condicionado por las lesiones y el estado físico de algunos jugadores.

Para empezar, se sabía que Diego Murillo no iba a estar disponible hasta avanzada la primera vuelta. Llegó Fernando Calero para aportar experiencia al centro de la zaga, pero en el amistoso contra el Ceuta en el Alfonso Murube se rompió varias costillas. El último día del mercado ha tenido que llegar otro central, Juan Berrocal.

Después de firmar un lateral izquierdo, José Salinas, tras la no renovación de Víctor García, se le dio a Dani Sánchez la oportunidad de demostrar nivel para quedarse. No fue así y el malagueño acabó con una mala salida del club que acabará en los juzgados.

Con esta situación, Adam Aznou llegó como cedido procedente del Everton para competir con Salinas y liberar a Rafita.

Ante la ausencia de centrales, Izan Merino jugó casi toda la pretemporada como central, un puesto que conoce a la perfección. Y ahí se detectó la necesidad de que llegase alguna pieza más para el centro del campo, sobre todo cuando se tenía la idea de rescindir el contrato de Juanpe.

Para la sala de máquinas han llegado Pablo Martínez y, el último, Jens Cajuste.

Pero durante la pretemporada llegaron dos reveses muy importantes para la planificación. Las lesiones de Aarón Ochoa y Adrián Niño.

El canterano se rompió el menisco y puede que esté varios meses de baja, en función de si pasa o no por el quirófano. Ochoa era una opción para jugar como 'falso' extremo, como Funes tiró de él la temporada pasada en Segunda como sustituto de Joaquín Muñoz.

Ahora está empezando a reflotar Haitam, que ha suplido a Joaquín en este arranque de temporada.

Y en el caso de Adrián Niño, el roteño cayó en el Trofeo Costa del Sol contra el Fulham. Niño padece una lesión en el sóleo que de momento lo tiene apartado del grupo. Lobete es lo más parecido que tiene Funes en su plantilla para suplir a Niño. Lo empleó contra el Deportivo de La Coruña.

Finalmente, el Málaga CF ha completado una plantilla con las 25 fichas ocupadas más Aarón Ochoa y Aznou, que tendrá ficha del filial.

Con algunas carencias, y con la incógnita de cómo lo resolverá Funes cuando tenga a todos los centrales disponibles, ya no hay vuelta atrás hasta al menos el mercado de invierno.

Pero con los 'Bichos' defendiendo el escudo del Málaga, el principal deseo del entrenador.