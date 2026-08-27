Chupe, bautizo goleador en Primera y mucho más

Las claves

Las claves Generado con IA Chupe anotó el primer gol del Málaga en su regreso a Primera División, marcando desde el punto de penalti ante el Deportivo de La Coruña. El delantero cordobés suma ya 30 goles con el primer equipo y se consolida como uno de los referentes del club, renovado hasta 2029. Además de su aportación goleadora, Chupe destacó por su esfuerzo defensivo y su constante movimiento fuera del área. Con su último tanto, Chupe se acerca a los históricos goleadores del Málaga CF, pudiendo superar a Darío Silva y Duda esta temporada.

No podía ser otro que Chupe el que anotara el primer gol del Málaga en su regreso a Primera División. La diana fue la número treinta con la camiseta blanquiazul del primer equipo en una temporada y unos cuantos partidos. Pero no sólo de goles se vive en este equipo de Funes, tal y como demostró el delantero cordobés durante los noventa minutos contra el Deportivo de La Coruña.

Chupe es uno de los jugadores franquicia de este equipo que ha forjado a sus principales valores en La Academia. Y el club, Loren Juarros, hicieron una gran apuesta por renovarlo hasta 2029. Fue el hombre del ascenso con 25 goles y era una de las piezas más codiciadas en el mercado. Si no hay susto en esta semana, seguirá de blanquiazul al menos esta temporada.

Quien mejor lo conoce dentro del club es precisamente Juanfran Funes. A lomos de Chupe, el de Loja ascendió con el Atlético Malagueño hace dos temporadas a Segunda RFEF y el pasado mes de junio a Primera División.

Y como lo conoce bien, sabe lo que le tiene que pedir y Chupe responde. En ataque, y en defensa.

Contra el Deportivo de La Coruña anotó el primer gol de la temporada, su primer gol en la máxima categoría del fútbol español. Con una tranquilidad pasmosa desde los once metros, fuerte, arriba y a la derecha de Leo Román, que adivinó las intenciones del '9' pero no pudo hacer nada.

La suerte del penalti le ha sido esquiva en alguna ocasión al delantero cordobés, pero no tembló en el primero que lanzó en Primera.

Con ese tanto es el octavo goleador de la historia del equipo bajo la denominación de Club de Fútbol. Darío Silva con 37 y Duda con 38 están a tiro esta misma temporada.

Pero Chupe dejó más acciones destacadas en el partido, llamativas sobre todo las defensivas.

El delantero no escatimó ninguna carrera hacia atrás para recuperar dos balones de correr muchos metros y alguna más para provocar pérdidas. Curiosamente, su homólogo en el Dépor, Aubameyang, también demostró que no viene de paseo a LaLiga y también destacó en labores defensivas.

Chupe es un futbolista que no baja los brazos en ningún momento. En ataque, siempre se mueve para ofrecer soluciones a sus compañeros abandonando su posición de '9'. Retiene siempre el balón para darle salida y continuidad al juego.

Eso, más la briega que mantiene con los centrales cada partido. La primera jornada de liga en el Metropolitano fue un gran ejemplo de ello. No paró de batallar con Le Normand cuando el balón llegaba arriba. Y ese es su día a día en cada partido.

La siguiente cita la tiene en el Santiago Bernabéu. Si no llega el gol, el trabajo seguro que estará asegurado.