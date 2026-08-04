Ya a la venta las entradas para ver al Málaga CF ante el Fulham en La Rosaleda: así puedes comprarlas

Las claves

Las claves Generado con IA Ya están a la venta las entradas para el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria entre Málaga CF y Fulham FC, que se disputará el 12 de agosto en La Rosaleda a las 21:00 horas. Los abonados y poseedores del carné malaguista pueden comprar entradas de forma preferente hasta el 9 de agosto a través de la web oficial y taquillas del club. A partir del 10 de agosto, las entradas estarán disponibles para el público general tanto online como en las taquillas del estadio. El partido servirá como presentación del Málaga CF ante su afición y como antesala del inicio de LALIGA EA SPORTS.

Los aficionados del Málaga CF que quieran asistir al Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria ya pueden comprar las entradas.

El equipo ha informado en un comunicado que los abonados y aquellos que posean el carné malaguista podrán adquirir las entradas desde hoy hasta el próximo 9 de agosto. A partir del día 10 estarán disponibles para el público general.

En la XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, el Málaga CF se medirá al Fulham FC, en La Rosaleda. La cita es el próximo miércoles 12 de agosto a partir de las 21:00 horas.

El partido ante el conjunto británico de la Premier League servirá de presentación ante la afición para el equipo de Juanfran Funes. Y, a su vez, de antesala de cara al inicio de LALIGA EA SPORTS en la que debutará, a domicilio frente al Club Atlético de Madrid, el miércoles 19 de agosto (21:00 horas).

Plazo para abonados

A partir de este martes 4 de agosto, estarán disponibles las localidades del partido entre Málaga CF y Fulham FC.

Los abonados del Club pueden adquirir su entrada (no incluidas en el carné), tanto hoy como mañana, únicamente a través de su Área Privada en la web oficial blanquiazul.

El jueves 6 y el viernes 7 podrán hacerlo tanto vía online como en las taquillas del estadio, entre las 10:00 y las 19:30 horas.

El sábado 8 las entradas no adquiridas quedarán liberadas, y el precio de abonado ya no será aplicable.

Plazo para el Carné Malaguista

Los poseedores del carné malaguista, por otro lado, pueden comprar entradas para el Málaga-Fulham, de manera exclusiva a través de la web oficial, entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto.

A partir del lunes 10, también en las taquillas de La Rosaleda.

Plazo para público general

Para el público general, desde el lunes 10 de agosto, las localidades del encuentro se podrán adquirir en la web del Club y en las taquillas del Estadio La Rosaleda.

Se adjunta la información sobre los precios de venta de las localidades. Cabe reseñar que el precio para los abonados de edad infantil será de 10€ en todas las zonas del estadio.