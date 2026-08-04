Operación salida en el Málaga CF: no caben todos

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF supera el límite de 25 fichas del primer equipo y necesita dar salidas antes de cerrar la plantilla. Actualmente hay 26 jugadores con ficha del primer equipo, sin contar a Aarón Ochoa y Rafita, que pueden tener ficha del filial. La plantilla se ha renovado con las incorporaciones de Calero, Juan Cruz y José Salinas, mientras que han salido seis futbolistas respecto a la temporada pasada. Jugadores como Moussa y Juanpe, ambos lesionados, y otros con poco protagonismo, son candidatos a abandonar el club en este mercado.

La operación del Málaga CF está encarrilada. Lo prioritario ya está en Martiricos, aunque no se descartan más fichajes para completar la primera plantilla que le den fondo de armario a Juanfran Funes.

Pero la puerta de salida está atascada. Queda un mes de mercado de verano y todavía no ha salido nadie de los jugadores que tenga contrato con el primer equipo. Y alguno tendrá que salir. Sobre todo, porque sólo puede haber 25 fichas y el Málaga CF, a falta de inscribir a los jugadores, ahora mismo las tiene sobrepasadas.

El equipo emprendió este lunes una concentración de una semana en el hotel Atalaya Park de Estepona. Y en la expedición van 26 jugadores con ficha del primer equipo. En esa nómina no entran ni Aarón Ochoa ni Rafita, que por su edad pueden tener ficha y dorsal del filial, aunque son además dos puntales para Funes y dos hombres clave en el ascenso.

De la temporada pasada han dejado de formar parte del equipo Gabilondo, Brašanac, Víctor García, Luismi, Javi Montero y Dorrio. Y son nuevos los fichajes Calero, Juan Cruz y José Salinas. A ellos hay que añadirle Álex Pastor que dejó su ficha y dorsal para Brašanac, y Rafa, Recio y Arriaza, que ya tienen más de 23 años y no pueden ocupar ficha del filial.

Si la plantilla se quedara como a día de hoy, un jugador no podría tener ficha del primer equipo. Por lo tanto, hay que hacer como mínimo un hueco. Pero el mercado no está cerrado.

En la nómina de 26 jugadores hay muchos nombres que pueden protagonizar una salida. Unos atendiendo al rendimiento y las pocas oportunidades que tuvieron con Funes el curso pasado, y otros porque son recién llegados al primer equipo, como el caso de Arriaza, un futbolista que juega en el centro del campo, donde hay varias piezas disponibles. Además, no se descarta la llegada de un jugador con experiencia en Primera para esa posición.

Hay dos casos particulares. El principal, el de Moussa, que ha vuelto a lesionarse. La temporada pasada se le quitó el dorsal en el mercado de invierno para que jugase con el Atlético Malagueño en busca de rodaje. La idea no tuvo mucho éxito. La dirección deportiva tendrá que decidir qué hace con el central maliense.

El otro, el de Juanpe. Que también está lesionado. Su trayectoria en el Málaga está llena de altibajos. Funes contó con él cuando estuvo disponible en un momento en el que se cayó Dani Lorenzo. El jerezano estuvo a la altura. Ha sido un jugador capaz de darle la vuelta a la tortilla cuando ha tenido la oportunidad. Pero habrá que esperar si el Málaga busca algún refuerzo más para el centro del campo.

Haitam fue otro de los jugadores que se trató entre algodones la temporada pasada, donde al final de la liga tuvo algunos minutos. Sin embargo, en los dos partidos de pretemporada que lleva disputados el Málaga CF ha jugado dos medias partes completas sin ningún problema, y el equipo está escaso de extremos. Sólo hay un jugador en la primera plantilla con sus características, David Larrubia.

Ahora mismo, parece poco probable que Ángel Recio sea uno de los nombres que se barajen para la operación salida. Por un lado, el futbolista es de la máxima confianza de Funes, y la temporada pasada rindió a buen nivel cada vez que el de Loja tiró de él. En contra tiene su inexperiencia, ya que ha sido un jugador que ha estado en el Atlético Malagueño hasta cumplir los 23 años y ha participado poco con el primer equipo.

Pero a su favor está la delicada situación que vive la posición de central durante toda la pretemporada. Puede ser el zaguero que más en forma llegue al arranque de la competición. De los seis que hay en la primera plantilla, tres están lesionados -Murillo, Einar y Moussa- y otro sale de una lesión de cruzado -Álex Pastor-.

Luego hay algunos jugadores que tuvieron poco protagonismo desde la llegada de Funes. Dani Sánchez o Lobete son ese tipo de jugadores. Aunque también uno que tuvo poco protagonismo fue Eneko Jauregi y el club decidió renovarlo.

De todas formas, no se esperan muchas salidas porque si algo ha llevado al éxito a este Málaga CF es la fuerza del grupo y la unión del vestuario. Hay un mes por delante para ver lo que ocurre.