Dani Sánchez se pasa a la música: "¿Quién iba a saber que iban a volver"

Las claves

Las claves Generado con IA Dani Sánchez, futbolista del Málaga CF, ha lanzado un single musical titulado 'Volver' junto al artista Julio Benavente, dedicado al ascenso del club. La canción recorre la pasión malaguista desde la infancia hasta el regreso del equipo a Primera División, con referencias emotivas a la afición y la ciudad. Dani Sánchez sigue la tendencia de otros futbolistas como Sergio Ramos o Jesé, compaginando su carrera deportiva con incursiones en la música. El tema destaca el orgullo de ser malagueño y malaguista, reflejando el sentimiento de pertenencia y el apoyo incondicional al Málaga CF.

Dani Sánchez es el 'malaguita' por excelencia del vestuario. Y eso es mucho decir en una caseta llena de malagueños. A pesar de que salió para jugar en la cantera del Madrid y tras un paso por el Malagueño emigró a Linares, Extremadura, Sabadell o Soria, regresó al Málaga CF, el que parece que es su sitio.

Y ahora, como muestra de amor al equipo de su ciudad, se ha pasado a la música para sacar un single dedicado al ascenso del Málaga CF. 'Volver' es su título y lo interpreta alalimón con el artista malagueño Julio Benavente.

La letra es un recorrido desde el niño que todavía mantiene una bufanda malaguista en la pared de al lado de su cama, pasando por la gitana loca, hasta el ascenso a Primera División. "Quién iba a saber / que el 20 de junio del 26 / iban a VOLVER".

Dani Sánchez sigue los pasos de algunos futbolistas como Sergio Ramos o Jesé, con sus pinitos en la música a la par que su carrera profesional en el fútbol.

El futbolista criado en el barrio de Los Corazones se mantiene en una plantilla a la que llegó el año de Primera RFEF y en la que tuvo especial protagonismo hace dos temporadas en Segunda División a las órdenes de Pellicer.

El '18' es sin duda uno de los jugadores más carismáticos del vestuario, por sus looks atrevidos y por muestras como esta canción que se ha atrevido a sacar. Sin duda, es uno de los que hace de pegamento en la caseta.

Ahora, da el salto a los estudios de grabación, que con las nuevas tecnologías hacen magia y permiten lanzarse a la música a los más atrevidos. "Malagueño soy / Y malaguista donde voy", canta un Dani Sánchez que ahora es "quien llena de ilusiones la grada".

Letra de la canción 'Volver', el single de Dani Sánchez

"De pequeño lo soñó alguna vez

Con el balón en el laíto la cama

Aún tiene la bufanda en la pared

Pero ahora es quien llena de ilusiones la grada.



De tus colores me pintaron el alma

Y quiero saber dónde vive la gitana

Para llenarle de besitos la cara

Por todo lo bueno que me va a pasar.



Y es que en La Rosaleda

Donde se reúne la ciudad entera

Y de azul y blanco vuelan las banderas

Si te lo preguntas todavía.



Malagueño soy

Y malaguista donde voy

Y gane o pierda aquí estaré

Te cantaré y te haré volver



Porque esto lo he aprendío de mi padre

Y el de su padre lo llevó en la sangre

Y gane o pierda aquí estaré

Te cantaré y te haré volver.



Ooh ooh

Mi niña Málaga Bella

Destinada a la grandeza

Ooh ooh

Rugiendo La Rosaleda

Una afición de Primera.



Málaga contigo donde sea

Ahora corren los niños en la calle

Y llevan el color de la marea

Y no quieren llevar el de más nadie.



Quién iba a saber

Que el 20 de junio del 26

Iban a VOLVER

Y cayeron cristales en los rosales

Pero un niño de barrio nunca pierde el hambre

Lo que siento en el pecho solo ellos lo saben

Solo ellos lo saben.



Y es que en La Rosaleda

Donde se reúne la ciudad entera

Y de azul y blanco vuelan las banderas

Si te lo preguntas todavía.



Malagueño soy

Y malaguista donde voy

Y gane o pierda aquí estaré

Te cantaré y te haré volver



Porque esto lo he aprendío de mi padre

Y el de su padre lo llevó en la sangre

Y gane o pierda aquí estaré

Te cantaré y te haré volver



Ooh ooh

Mi niña Málaga Bella

Destinada a la grandeza

Ooh ooh

Rugiendo La Rosaleda

Una afición de Primera".