Redibujando al Málaga CF por la falta de centrales

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta la pretemporada con serios problemas en la defensa debido a la falta de centrales disponibles. Juanfran Funes se ha visto obligado a cambiar el esquema de juego, pasando del habitual 1-4-3-3 al 1-4-4-2. Izan Merino ha tenido que retrasar su posición para reforzar el centro de la defensa, ante las lesiones y bajas de otros jugadores. El Trofeo Costa del Sol ante el Fulham servirá como prueba importante para definir el once inicial de cara al debut liguero contra el Atlético de Madrid.

La pretemporada del Málaga CF fluye con el paso de los días. Es un verano cogido con pinzas porque el equipo de Juanfran Funes fue el último que acabó la temporada y tiene que afinar mucho su puesta a punto para el regreso a Primera División.

En ese proceso se ha encontrado un contratiempo importante. No tiene centrales para trabajar y Funes ha tenido que cambiar el dibujo con el que dominó la Segunda División 2025-2026.

El principal cambio de ese dibujo afecta a la sala de máquinas del equipo, el centro del campo compuesto por Dani Lorenzo, Dotor e Izan Merino en el eje.

La causa, la ausencia de centrales en este momento de la pretemporada. Solo hay dos jugadores en buenas condiciones. El recién llegado Fernando Calero y Ángel Recio, que viene del Atlético Malagueño al pasar los 23 años, aunque es un hombre de máxima confianza para Juanfran Funes.

Murillo no podrá empezar la temporada y entrará avanzada la competición. El estado de Álex Pastor, que sale de la rotura del cruzado, es una incógnita. Se entrena con el resto de compañeros con normalidad. Einar Galilea se entrena también con el equipo pero no ha jugado en ninguno de los partidos de pretemporada. Moussa se ha vuelto a lesionar.

La consecuencia, Izan Merino ha retrasado su posición al centro de la defensa, en la que debutó con Funes en el Atlético Malagueño y en la que es internacional en las categorías de España. Donde además, lo hace de maravilla.

Funes ha empleado tres parejas de centrales diferentes en los tres partidos. Contra el Leicester, Recio formó con Santaella en la primera parte e Izan Merino con Otu en la segunda.

Frente al Al Ittihad, Recio y Calero del 1' al 45' y de nuevo Izan y Otu, del Atlético Malagueño, tras el descanso.

Eso llevó a Funes a pasar del 1-4-3-3 de la temporada pasada al 1-4-4-2, con Dani Lorenzo y Carlos Dotor como principal pareja de baile. Rafa podría ser una de las opciones para esa medular de tres hombres en el centro. O Ramón, pero el capitán tiene molestias y tampoco ha jugado.

Aún faltan tres partidos de pretemporada antes de medirse al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano el 19 de agosto en el primer partido de liga.

El Trofeo Costa del Sol contra el Fulham el día 12 seguramente sea una buena fotografía de lo que se pueda ver en el arranque de la competición oficial.

Pero de momento, Funes está preparando un curso muy exigente con otro dibujo que el que lo llevó al éxito.

Hay equipos que cuando ascienden desde Segunda arrastran la dinámica positiva de tener automatizados los mecanismos y suman muchos puntos en el inicio de la liga.

El Málaga, aunque con la misma idea en la presión y luego a la hora de tener la pelota, está obligado a trabajar mecanismos que tiene menos aprendidos, salvo que en las tres semanas que quedan se recuperen efectivos o llegue algún fichaje, para el centro de la defensa o para el centro del campo. Loren y Funes tiene que terminar el trabajo.