El Málaga CF homenajea a toda la provincia en su tercera equipación

La tercera equipación del Málaga CF con los nombres de los pueblos de la provincia Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF presenta su tercera equipación homenajeando a los 103 municipios de la provincia, cuyos nombres aparecen serigrafiados en la camiseta. La nueva camiseta, con base negra y detalles en rosa eléctrico, lleva la inscripción 'Ciudad de Málaga' en el cuello. El precio de la camiseta será de 80 euros y estará disponible desde el 3 de agosto en tiendas oficiales y online. El diseño mantiene la apuesta por la originalidad de hummel, actual esponsor técnico del club.

Multitud de malaguistas acuden a La Rosaleda cada vez que el Málaga CF juega de local desde los diferentes puntos de la provincia. Cada partido desde Primera RFEF se ha ido dedicando a un municipio, con un brazalete diseñado a propósito. Y ahora este homenaje va más allá con la tercera equipación del regreso a Primera División.

Los nombres de los 103 municipios de toda la provincia de Málaga están inscritos en la tercera zamarra del conjunto blanquiazul, presentada por Dani Lorenzo e Izan Merino, y con el negro como color de base para una serigrafía rosa, o "Electric Pink".

De esta manera, el Málaga tendrá de nuevo una equipación negra como fondo de armario después de la segunda de la temporada pasada, adornada con la bandera verde y morada cruzándole el pecho.

Otro de los detalles de esta nueva camiseta es la inscripción de 'Ciudad de Málaga' en el cuello, completando el título de la capital que se desarrolla a lo largo de las tres camisetas. 'Muy Noble' en la primera, "Muy Leal" en la segunda y este 'Ciudad de Málaga' en la tercera.

El Málaga CF explica que con esta iniciativa en la tercera equipación busca "un homenaje a las raíces y a una tierra que siempre ha caminado unida detrás de un mismo escudo". l club informa que la nueva equipación se pondrá a la venta "a partir del lunes 3 de agosto, desde las 10:00 horas, en las tiendas oficiales del Club ubicadas en el Estadio La Rosaleda y en la calle Marqués de Larios, 3, así como en la tienda online del Club".

El precio de la nueva camiseta del Málaga será de 80 euros, como en la primera y en la segunda, y 40 euros el pantalón, que también será negro con los detalles rosas.

Como desde que hummel es el esponsor técnico del Málaga CF, se apuesta por un diseño original para la vestimenta del club de Martiricos.