Lo que tiene el Málaga CF por delante en el mes de agosto: seis partidos y concentración en Estepona

Los jugadores del Málaga CF durante un entrenamiento de pretemporada. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta un mes de agosto intenso con seis partidos, incluyendo tres amistosos y tres encuentros de liga. El equipo realizará una concentración en el Atalaya Park de Estepona para reforzar la convivencia y ajustar dinámicas de grupo. Entre los amistosos destacan los partidos ante Al-Arabi, Ceuta y Fulham FC, este último en el Trofeo Costa del Sol. En liga, el Málaga debutará frente al Atlético de Madrid, recibirá al Deportivo de La Coruña y visitará al Real Madrid.

El paradigma del fútbol ha cambiado y ya quedan lejos las temporadas que arrancaban a mitad del mes de septiembre. Ahora, todo empieza a cocerse en agosto.

Y el Málaga CF, como todos los equipos, tiene un calendario repleto durante el último mes del año sin erre.

Los de Funes tienen dos días de descanso antes de regresar el lunes al trabajo y concentrarse a mediodía en el Atalaya Park de Estepona durante toda la semana. Es una rutina habitual de las últimas temporadas.

Funes se llevará a toda la plantilla para ajustar dinámicas y reforzar la convivencia en un grupo donde ya de por sí es magnífica.

La concentración finalizará el viernes 7 de agosto con el viaje a Ceuta para medirse al conjunto caballa en el Estadio Alfonso Murube. Antes, el jueves 6, volverá a jugar en el Marbella Football Center el tercer amistoso de la pretemporada. Será contra el Al-Arabi.

El último amistoso del verano será el día 12 de agosto contra el Fulham FC de Álvaro Arbeloa en el estadio de La Rosaleda en el XXVI Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria.

Lo que venga después será ya lo serio. Atlético de Madrid el miércoles 19 de agosto, Deportivo de La Coruña en La Rosaleda el lunes 24, y el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 30 de agosto.

En medio, tendrá que haber movimientos en el mercado. Principalmente, alguien tendrá que salir de la plantilla para liberar fichas. Pero no se descarta ningún fichaje más para apuntalar el equipo en su retorno a Primera División.

Esto ya no para.

Partidos del Málaga CF durante el mes de agosto:

Partido amistoso: Málaga CF vs. Al Arabi, jueves 6 de agosto. 20:00 horas. Marbella Football Center.

Partido amistoso: Ceuta vs. Málaga CF, viernes 7 de agosto. 19:00 horas. Alfonso Murube.

Partido amistoso: Málaga CF vs. Fulham FC, miércoles 12 de agosto. 21:30 horas. La Rosaleda. Trofeo Costa del Sol.

Jornada 1: Atlético de Madrid vs. Málaga, miércoles 19 de agosto. 21.00 horas. Metropolitano.

Jornada 2: Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña, lunes 24 de agosto. 21:30 horas. La Rosaleda.

Jornada 3: Real Madrid vs. Málaga CF, domingo 30 de agosto. 17:00 horas. Santiago Bernabéu.