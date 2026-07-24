El lateral izquierdo del Málaga CF, el puesto menos explorado por Loren

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF aún no ha cubierto la vacante de lateral izquierdo, siendo este el puesto menos reforzado en el mercado de fichajes. Actualmente, solo Dani Sánchez ocupa esa posición tras la salida de Víctor García, aunque no cuenta con la plena confianza del entrenador. El canterano Rafita jugará en el primer equipo, pero la dirección deportiva lo considera competencia en el lateral derecho. Loren Juarros, director deportivo, reconoce que se está dedicando especial atención a encontrar un lateral izquierdo titular para el equipo.

El Málaga CF tenía un objetivo principal en el mercado de fichajes que todavía no ha cumplido. El fichaje de un lateral izquierdo, que está al caer según Loren Juarros, director deportivo blanquiazul.

"Es una pieza a la que más tiempo estamos dedicando", apuntó Loren en la presentación de los tres fichajes que han llegado hasta ahora a Martiricos, Carlos Dotor, Juan Cruz y Fernando Calero.

En la plantilla actual tan solo hay un lateral izquierdo, Dani Sánchez, tras la salida de Víctor García. A los dos los adelantó por la derecha Rafita, que jugó prácticamente todo desde la llegada de Funes a pierna cambiada en esa demarcación.

El club decidió no renovar a Víctor, que finalizó contrato el 30 de junio. La trayectoria del catalán ha ido de más a menos en las tres temporadas que ha jugado en La Rosaleda. Su centro en el gol de Antoñito Cordero en Tarragona no se le olvidará a ningún malaguista.

Por un lado, Dani Sánchez no goza de la confianza de Funes. Su presencia fue efímera desde la llegada del de Loja al banquillo. De los treinta y dos partidos, solo participó en siete, dos como titular, en la victoria de Cádiz y en el empate contra el Leganés en La Rosaleda.

Llegó en Primera RFEF con la vitola de suplente. Pero la temporada pasada en Segunda División se repartió los partidos con Víctor García.

En cuanto al canterano Rafita, será jugador desde el principio de la primera plantilla, aunque se le dará número del filial por cuestión de espacio. Pero desde la dirección deportiva ya han dejado claro que se piensa en él como competencia de Carlos Puga en el lateral derecho.

Con este escenario, el del lateral izquierdo ha sido una de las posiciones donde menos ha explorado Loren Juarros desde su llegada a Málaga. Junto con el puesto de portero, donde sólo se ha fichado a Alfonso Herrero, y el de lateral derecho, con las incorporaciones de Gabilondo y Puga.

Después de acertar tanto con Víctor como con Dani Sánchez en su momento, Loren Juarros tendrá que hilar fino para traer, a priori, un lateral izquierdo titular.

De todas formas, Loren expuso que habrá que esperar a los partidos amistosos para que el entrenador tome algunas decisiones. Dani Sánchez tiene la oportunidad de convencer a Funes o, sin embargo, poner a trabajar a la dirección deportiva en busca de un segundo elemento para esa demarcación.