Pintadas contra Einar Galilea por llevar la camiseta de Argentina en la final del Mundial: "Etarra, antiespañol"

Las claves

Las claves Generado con IA Aparecen pintadas en La Rosaleda contra Einar Galilea acusándolo de 'etarra' y pidiendo su salida del Málaga CF por vestir la camiseta de Argentina en la final del Mundial. La polémica surge tras la difusión de una foto del jugador con la camiseta argentina, en un partido en el que la Albiceleste se enfrentó a España. Galilea, nacido en Vitoria, ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina y expresado su postura política en redes sociales. El central, que recientemente renovó por una temporada más con el Málaga CF, se reincorpora a los entrenamientos tras una lesión muscular.

Pintadas en las paredes de La Rosaleda contra el central del Málaga CF, Einar Galilea, tildándolo de etarra y exigiendo su salida del club. La polémica surge tras la difusión de una foto del futbolista con la camiseta de la selección argentina, tomada el día de la final del Mundial en la que la Albiceleste se enfrentó a España.

Galilea, nacido en Vitoria, ha manifestado en sus redes un apoyo constante a Palestina y ha expresado su postura política en varias ocasiones. Las imágenes comenzaron a circular este lunes en la red social X, generando tanto críticas como defensas del defensa del Málaga, que recientemente renovó su contrato por una temporada más.

El central se incorporó al Málaga CF en la temporada 2023‑2024 dentro del proyecto de Primera RFEF y está a punto de cumplir su cuarta campaña con la blanquiazul, tras dos años en Segunda División. Su contrato vencía el 30 de junio, pero el club ha decidido prorrogarlo.

Hasta ahora, el jugador no ha hecho declaraciones al respecto.

Por otro lado, Galilea se reincorpora al entrenamiento de la pretemporada tras una lesión sufrida en la ida de las semifinales del playoff de ascenso contra Las Palmas, que le impidió disputar la vuelta contra el conjunto canario y la final contra el Almería, cuando era uno de los centrales titulares del equipo.

Una lesión muscular le ha retrasado el inicio de la pretemporada, pero ya está volviendo al grupo.