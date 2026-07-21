Carlos Dotor volverá a vestir de blanquiazul: café y ron para el centro del campo del Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Dotor regresa al Málaga CF cedido por el Celta de Vigo tras ser clave en el ascenso a Primera División. El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, no contaba con Dotor, pero el club vigués mantiene su contrato hasta 2028. Dotor fue pieza fundamental en el centro del campo para el Málaga bajo la dirección de Funes, consolidándose como un todocampista. La afición celebró el papel de Dotor en el ascenso y espera que guíe al equipo en la máxima categoría.

Carlos Dotor se queda en el Málaga CF. El centrocampista madrileño, clave en el ascenso a Primera División, volverá a jugar cedido por el Celta de Vigo con la camiseta blanquiazul.

Lo dijo Loren Juarros, que el club estaba trabajando en su regreso después de finalizar la cesión el 30 de junio, y lo ha conseguido. Claudio Giráldez, entrenador del club vigués, no tenía a Dotor en sus planes y el Celta se lo cede de nuevo al Málaga, pero no se quiere desprender de él. Pagó tres millones de euros y le firmó un contrato hasta 2028.

Lo importante ahora es que Dotor está de vuelta para pilotar el 'Funesbuque' en Primera División, como lo hizo en Segunda, siendo uno de los jugadores más importantes en los esquemas del entrenador de Loja.

El Málaga ha hecho oficial el regreso de Dotor poco menos después de un mes de despedir a un futbolista que jugó 40 partidos con la camiseta blanquiazul en los que anotó un gol.

Con Pellicer empezó siendo indiscutible, pero luego perdió el sitio dentro de la política de rotaciones del de Nules.

Pero Funes lo eligió junto a Dani Lorenzo e Izan Merino para formar la mejor medular de Segunda División desde que llegó al banquillo en el mes de noviembre.

Dotor se convirtió en un todocampista, dejando atrás su versión de llegador que tenía en el Real Madrid Castilla.

Después de dos cesiones a Oviedo y Sporting en una misma temporada, Dotor llegó y cuajó en La Rosaleda para convertirse en un imprescindible.

"Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Primera, Carlitos Dotor", cantaba la afición en la celebración del ascenso. Lo llevó a Primera y lo guiará por los campos de la máxima categoría.