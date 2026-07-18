El Málaga CF tiene una plantilla casi completa y overbooking en varias posiciones

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF cuenta ya con 27 jugadores en la primera plantilla y podría sumar más incorporaciones en los próximos días. Hay overbooking en varias posiciones, especialmente en la defensa central, el centro del campo y las bandas, donde algunos puestos se triplican. Seis centrales compiten por un puesto, aunque varios de ellos arrastran lesiones o falta de experiencia. La llegada de Juan Cruz refuerza aún más las bandas, sumándose a jugadores como Larrubia, Joaquín, Haitam y Lobete.

Si se confirma la llegada de Juan Cruz al Málaga CF -el jugador ya ha pasado reconocimiento médico-, Funes tendrá de momento 27 jugadores disponibles de la primera plantilla. Y estos se pueden unir un lateral izquierdo y un centrocampista, Carlos Dotor, por el que pelea Loren Juarros. Hay overbooking, pero especialmente concentrado en varias posiciones.

No se conoce la hoja de ruta con algunos de los jugadores menos empleados en la pasada temporada, especialmente con los canteranos, si se les buscará o no una salida en forma de cesión para que sumen minutos, o directamente una venta o una rescisión de contrato con algún miembro de la plantilla. Pero de momento, en varias demarcaciones se dan pisotones.

El puesto de central, el del centro del campo y el de los extremos y mediapuntas está copado hasta el punto de que los efectivos por posición se triplican.

Seis centrales de partida

Empezando desde atrás, Funes cuenta con cinco centrales de la primera plantilla tras la llegada del primer fichaje, Fernando Calero. La nómina la conforman Einar Galilea, Pastor, Murillo, Recio, Moussa y el propio Calero.

Son seis jugadores pero es una demarcación cogida con pinzas. Pastor viene de una lesión de cruzado; Murillo no estará disponible hasta casi el mes de noviembre; y Recio y Moussa son los jugadores con menos poso para afrontar el reto. Aunque el de Fuengirola sacó con nota todas las oportunidades que le dio el técnico malaguista la pasada temporada. Moussa suma cuatro temporadas de inactividad entre lesiones.

Habrá que esperar con los jugadores que se queda Funes y también a que estén todos al cien por cien. Si se da esa circunstancia, alguno no podrá tener minutos a lo largo de la temporada.

El ancla, bien cubierta

Para formar el centro del campo, la nómina también es amplia. Izan Merino, Ramón, Rafa Rodríguez, Dani Lorenzo y la posible llegada de Carlos Dotor. Más Arriaza, que sube del Atlético Malagueño y si se cuenta con él, tendrá que tener ficha del primer equipo.

Con Izan indiscutible y un Ramón cada vez más pujante, Rafa y Dani Lorenzo puede jugar también más adelantados a la hora de formar la medular. Si vuelve Dotor, empieza a haber cola. Juanpe está lesionado y ha empezado la pretemporada al margen.

Arriaza deja de ser sub-23 y debe tener ficha del primer equipo. Uno de los capitanes del Atlético Malagueño no tuvo la oportunidad de dar el salto porque la suya era una posición bien cubierta. Ahora la dirección deportiva debe decidir qué hace con el centrocampista de La Academia.

Con Juan Cruz, otro extremo más

Si se confirma la llegada del argentino Juan Cruz procedente del Leganés, Funes tendrá una bala nueva en su recámara, un extremo que suele jugar a pierna natural.

El Málaga tiene para las bandas a Larrubia, Joaquín, Haitam, Lobete y Cruz. A ellos hay que sumarles Aarón Ochoa, al que Funes utilizó el curso pasado casi siempre por Joaquín, aunque el mediapunta marbellí se metía por dentro a la hora de participar en el juego.

Pero de partida, su posición más repetida fue la de extremo izquierdo. El marbellí, por otro lado, podría seguir teniendo dorsal del filial y dejar una ficha libre, como ocurrió la temporada pasada.

La pretemporada ya ha echado a andar, el Málaga CF completa este sábado su séptima sesión de entrenamiento en la primera semana de trabajo. Funes tiene un montón de piezas que encajar a falta de un mes para que arranque la competición en el estadio Metropolitano.