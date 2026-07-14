Fernando Calero, primer fichaje del Málaga CF: experiencia en Primera División para la zaga blanquiazul

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Calero es el primer fichaje del Málaga CF para la próxima temporada y llega procedente del RCD Espanyol. El defensa vallisoletano, de 30 años, firma por una temporada con opción a otra y aporta experiencia con 140 partidos en Primera División. Calero regresa a Martiricos tras haber jugado cinco temporadas en el Atlético Malagueño y haber pasado por La Academia en su etapa juvenil. El Málaga refuerza su defensa central, una posición clave, y Calero se suma a una plantilla con seis centrales, algunos de ellos con lesiones recientes o sin experiencia en Primera.

El Málaga CF ha hecho oficial la contratación del defensa central Fernando Calero, un jugador con experiencia en Primera División que llega procedente del RCD Espanyol de Barcelona, donde finalizó contrato el pasado 30 de junio.

El vallisoletano, de 30 años, firma por una temporada con opción a otra en su regreso a Martiricos, porque el defensa formó parte del Atlético Malagueño durante cinco temporadas, llegando a La Academia en edad juvenil.

A Calero lo avalan 140 partidos en Primera División con las camisetas del Real Valladolid y el RCD Espanyol, club con el que se consolidó en la élite del fútbol español.

Calero ha sido uno de los hombres más utilizados en la zaga del conjunto periquito durante la pasada temporada por Manolo González, y cada temporada en Primera División ha jugado en torno a 20 partidos. Aunque su tope está en 36 encuentros en una temporada con la camiseta del Real Valladolid, en la temporada 2018-2019.

Pasado en La Academia

Calero llegó a La Academia procedente del Real Valladolid en la época del Málaga de Champions. Compartió vestuario con jugadores como Pablo Fornals, Ontiveros o Mula, entre otros.

Incluso llegó a entrenarse con el primer equipo del Málaga CF.

El fichaje de un defensa central con experiencia en la categoría era capital en la planificación de la temporada, puesto que es una posición cogida con alfileres en la plantilla a pesar de que cuenta con efectivos.

Es el segundo movimiento en la zaga blanquiazul tras la renovación de Einar Galilea por una temporada.

Fernando Calero, primer fichaje del Málaga CF 2026-2027 Málaga CF

Con Calero, el Málaga tiene seis centrales en su primera plantilla: Einar, Pastor, Moussa, Murillo y Recio.

Pastor viene de una lesión de cruzado que lo tuvo fuera toda la temporada pasada. Además, no tiene mili en Primera División.

Einar tampoco ha jugado en la máxima categoría del fútbol español, sí en el fútbol croata.

Murillo es el líder de la zaga malaguista, pero la lesión de menisco que sufrió en la final del ascenso en Almería lo tendrá fuera para el inicio de la temporada.

Y la dirección deportiva y Loren tendrán que decidir qué hacen con Recio y Moussa, si les buscan una cesión para que sumen minutos y los tutelen en La Rosaleda.