El Málaga CF regresará al trabajo con una plantilla casi completa

La plantilla del Málaga CF durante el último entrenamiento de la temporada Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF iniciará la pretemporada el 13 de julio con la base del equipo ya definida para su regreso a Primera División tras ocho años. La plantilla cuenta con 23 jugadores del primer equipo y varios canteranos, aunque existen carencias especialmente en el centro de la defensa. El club prevé reforzar la zaga y otras posiciones, con la intención de incorporar entre cuatro y seis futbolistas antes del cierre del mercado. La entidad apuesta por mantener la identidad del grupo y dar prioridad a los jugadores de la cantera en el primer equipo.

El Málaga CF echará a andar el próximo 13 de julio. El conjunto blanquiazul iniciará la pretemporada con la base del equipo definida para preparar su regreso a Primera División, categoría en la que volverá a competir ocho años después, aunque la dirección deportiva mantiene abiertas varias operaciones para completar el plantel antes del cierre del mercado de verano. JuanfranFunes contará con 23 jugadores de la primera plantilla más los canteranos que cite para que comiencen a trabajar con el primer equipo.

El de Loja dispondrá desde la primera sesión del grueso de los futbolistas que afrontarán el ilusionante reto del ascenso a la máxima categoría. Aunque la plantilla tiene lagunas, especialmente en el centro de la defensa, una posición que Loren Juarros tendrá que reforzar de todas, todas.

En la portería no habrá cambios. Alfonso Herrero volverá a ser uno de los pilares del equipo, mientras que Carlos López continuará como alternativa bajo los palos. Loren lo dejó claro.

La defensa presenta muchos efectivos pero carencias importantes. El lateral derecho está cerrado con Puga y Rafita. En el izquierdo está solo Dani Sánchez, cuya continuidad se estudia en los despachos. No ha tenido una buena temporada, sin apenas participación en el tramo final.

Lo más complicado está en el centro de la zaga. Estos son los efectivos: Álex Pastor, Moussa, Murillo, Recio, a la espera de que se resuelva la situación de Einar Galilea. El central terminó contrato el pasado 30 de junio, pero la intención del Málaga es alcanzar un acuerdo para ampliar su vinculación. En Martiricos consideran prioritaria su continuidad por el conocimiento que tiene del club y su peso dentro dentro del vestuario.

Pero cada caso de los centrales es particular. Pastor regresa de una lesión de cruzado, Murillo está lesionado y tardará en regresar e iniciar la temporada, Recio es una incógnita, aunque un hombre de la máxima confianza de Funes, y Moussa lleva tres temporadas y media prácticamente sin poder jugar. Los principales refuerzos de la plantilla serán en esa posición.

En el centro del campo, Juanfran Funes contará desde el primer día con Ramón, Juanpe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Aarón Ochoa, Rafa y Arriaza, que sube del filial. La única baja sensible que ha sufrido el Málaga tras el ascenso es la de Carlos Dotor, que regresa tras su cesión al Celta de Vigo. El club trabaja en su regreso.

Los extremos que iniciarán la preparación de la temporada serán David Larrubia, Joaquín, Julen Lobete y Haitam. Juani, del Atlético Málagueño y fijo con el primer equipo en el tramo final, puede estar entre los citados.

mientras que el ataque partirá con Chupe y Adrián Niño como referencias ofensivas. Loren perfila una plantilla con tres delanteros. Para empezar, habrá dos.

Aunque la plantilla llegará muy avanzada al inicio de la pretemporada, el trabajo en los despachos está lejos de haber terminado. La previsión del Málaga es incorporar entre cuatro y seis futbolistas antes del cierre del mercado estival para completar un equipo con garantías suficientes para afrontar el regreso a Primera División.

La prioridad pasa por reforzar el eje de la zaga, pero el club también permanece atento a otras posiciones en las que pueda elevar el nivel de la plantilla si aparecen oportunidades que encajen tanto en el plano deportivo como en el económico.

La hoja de ruta diseñada por la entidad pasa, de forma innegociable, por priorizar a los jugadores de la cantera y darles su sitio en la primera plantilla. No habrá precipitaciones. El convencimiento en el club es que se debe conservar la identidad del grupo que ha brillado en Segunda División.

La base sobre la que Juanfran Funes empezará a construir el Málaga de Primera ya está prácticamente definida.