Los pequeños accionistas del Málaga CF piden que el campo del Roma Luz se llame 'David Larrubia'

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF ha solicitado al Ayuntamiento que el campo de fútbol del Roma Luz pase a llamarse 'David Larrubia'. David Larrubia es un ídolo local y autor del gol que dio al Málaga CF el ascenso a Primera División. El futbolista, vinculado desde niño al barrio de La Luz, ha jugado 43 partidos y marcado 12 goles esta temporada. Larrubia es considerado un emblema del Málaga CF y un ejemplo de jugador que cumple el sueño de triunfar en su ciudad natal.

Sí se puede ser profeta en la tierra que a uno lo vio nacer. En su barrio. Si no, que le pregunten a David Larrubia, ídolo del malaguismo y emblema del malagueño barrio de La Luz. Y la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF quieren que quede inmortalizado para siempre. Desde la APA van a pedir al Ayuntamiento de Málaga que el campo de fútbol en el que juega el Roma Luz lleve el nombre del '10' blanquiazul.

"En la reunión de junta directiva de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga C.F, celebrada el pasado día 25 de Junio de 2026, se acordó por unanimidad, solicitar al Ayuntamiento de Málaga, que el campo de fútbol de la barriada de La Luz, se llame a partir de ahora Campo de Fútbol DAVID LARRUBIA'".

Así reza el comunicado de la APA pidiendo honores para el que a la postre fue el autor del gol del ascenso del Málaga CF a Primera División.

Es evidente la vinculación de Larrubia con su barrio. Como última muestra, la despedida que le brindaron los vecinos el jueves anterior al viaje a Almería para jugarse el ascenso a Primera.

Larrubia dio sus primeras patadas a un balón en ese campo de fútbol de la Avenida Isaac Peral y en el Parque María Luisa, aledaño al campo. Aunque el '10' ha pasado prácticamente toda su vida como futbolista en la cantera del Málaga, con la excepción de la temporada que estuvo cedido en el Mérida en Primera RFEF.

El de La Luz obtuvo ficha del primer equipo en la temporada 2023-2024, la de Primera RFEF, para convertirse en uno de los emblemas del proyecto iniciado por Loren Juarros. No fue un gran año el suyo, y tampoco la temporada pasada en Segunda División. Pero este curso ha derribado todas las barreras y se ha erigido no ya como el mejor jugador del Málaga CF, sino como uno de los mejores de toda la categoría.

Pero más allá de eso, Larrubia es una de las imágenes del club, el jugador que representa el modelo con el que funciona el Málaga, el del niño que cumple su sueño de jugar en Primera con el equipo de su ciudad. Además, es la voz cantante del vestuario cuando de celebrar se trata, como demostró en los ascensos que ha vivido con el Málaga.

Larrubia ha jugado 43 partidos y ha anotado 12 goles esta temporada, la de su consagración como emblema del Málaga y la que va a valer que el campo de fútbol de su barrio lleve su nombre.