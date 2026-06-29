Carlos Dotor, uno de los motores del 'Funesbuque', finaliza su cesión y no seguirá en el Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Dotor finaliza su cesión en el Málaga CF y regresa al Celta de Vigo tras una temporada como pieza clave del equipo. El centrocampista ha sido titular indiscutible con Juanfran Funes, participando en 40 partidos y firmando un gol y cuatro asistencias. Su aportación en el centro del campo ha sido fundamental para el ascenso del Málaga a Primera División, destacando su compenetración con Izan Merino y Dani Lorenzo. El club agradece públicamente su compromiso y profesionalidad durante su estancia en la plantilla blanquiazul.

Carlos Dotor no continuará en el Málaga CF. El centrocampista finaliza su año de cesión procedente del Celta de Vigo y volverá al conjunto gallego. Esta, de las salidas esperadas hasta el 30 de junio, es la más trascendentes que se produce en la disciplina del conjunto blanquiazul, porque Dotor ha sido uno de los motores del 'Funesbuque'.

El madrileño empezó la temporada como titular hasta que Pellicer empezó con las rotaciones. Pero Funes, desde el mes de noviembre cuando llegó al banquillo del Málaga, demostró confianza ciega en el centrocampista, que sólo se perdió cinco partidos con el de Loja a los mandos, uno por sanción y tres por lesión. En el resto, fue titular en todos.

Dotor anotó un gol contra el Real Valladolid en La Rosaleda. Quizás en la cifra goleadora es en la única que ha estado por debajo de su rendimiento. Pero ha sido un pilar básico en el ascenso del Málaga a Primera División.

Un motor en el centro del campo blanquiazul, uno de los primeros soldados en la presión al rival y un aguador en muchos momentos de los partidos, siempre ofreciendo soluciones.

El jugador siempre mostró veteranía a pesar de su juventud cuando se le preguntó por si continuidad en el Málaga CF, sabiendo de las dificultades que entraña para una entidad todavía con los recursos económicos escuálidos. Aunque se puede pelear otro año más de cesión, pero esta vez el Celta tendría que pensarse si le da armas a uno de sus rivales.

O bien su temporada en Málaga le ha podido valer para convencer al Claudio Giráldez. En Málaga, desde luego, ha convencido.

COMUNICADO OFICIAL DEL MÁLAGA CF

Carlos Dotor pone fin a su etapa en el Club en una andadura exitosa, tanto en lo personal como en lo colectivo, cedido este año por el RC Celta.

El centrocampista madrileño ha sido titular asiduo en el once, ofreciendo un rendimiento notable y constante en la medular. En 40 encuentros oficiales ha vestido la camiseta malaguista, 35 (un gol, cuatro asistencias) de ellos en LALIGA HYPERMOTION.

Su entendimiento y compenetración en la zona ancha con Izan Merino y Dani Lorenzo ha sido fundamental para Juanfran Funes, y clave de cara al brillante ascenso del equipo a LALIGA EA SPORTS.

El Málaga Club de Fútbol agradece el trabajo, compromiso y profesionalidad de Carlos Dotor y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y deportivo. ¡Gracias, ‘Doti’!