Víctor García, autor del centro que desató el milagro en Tarragona, deja el Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor García, lateral zurdo, deja el Málaga CF tras finalizar su contrato el 30 de junio. Fue clave en el histórico ascenso en Tarragona, asistiendo el gol decisivo de Cordero en el minuto 122. Durante su paso por el club, disputó 77 partidos oficiales y logró dos ascensos con el equipo. Su contribución ha sido fundamental en una etapa histórica que culmina con el regreso del Málaga a Primera División.

A ningún malaguista se le olvidará jamás lo que ocurrió el 22 de junio de 2024 en Tarragona. Lo que desencadenó la locura nació de las botas de Víctor García. Ejecutó el córner que dio origen al gol de Cordero, y en la segunda jugada recogió la pelota desde la esquina para ponerla en el corazón del área del Nou Stadi. El resto es historia. Y en la historia blanquiazul se queda este futbolista, que pone fin a su etapa en Martiricos tras dos ascensos.

El lateral zurdo acaba contrato el próximo 30 de junio y pondrá fin a su relación contractual con el Málaga CF.

Víctor García llegó hace tres veranos a Málaga para reforzar la parte izquierda de la defensa. En el curso 23/24 fue titular asiduo actuando en un total de 35 partidos, 29 de ellos en Primera Federación (más dos en la Copa del Rey y cuatro en el playoff de ascenso).

Su participación en el épico ascenso en Tarragona fue inolvidable, al poner el centro desde la banda que desembocó en el posterior gol en el 122’ de Antoñito Cordero, que daba el ascenso al equipo a Segunda División.

En la 24/25 Víctor acumuló 21 encuentros (19 como titular) en la división de plata, más otro partido en la Copa. Y en la recién finalizada campaña 25/26 el defensa barcelonés volvió a competir en una veintena de encuentros ligueros, logrando su segundo ascenso en el Club, para un total de 77 partidos oficiales en su paso por la Entidad entre todas las competiciones.

El regreso del equipo a Primera División pone un broche de oro a su exitosa trayectoria en la Entidad. La contribución de Víctor ha sido parte de una etapa histórica, culminada con dos ascensos que quedarán para siempre en la memoria del malaguismo.