-
El barrio de la Trinidad recibe con los brazos abiertos al Málaga CF
En los alrededores de la Iglesia de San Pablo no cabe nadie más. Los malaguistas han hecho un pasillo para que los jugadores puedan acceder al templo sin problemas.
Todos han sido ovacionados y aplaudidos, mientras eran reclamados para hacerse fotos y firmar camisetas y bufandas del equipo.
-
Primera parada de los jugadores del Málaga CF: la Iglesia de San Pablo para la ofranda al Cautivo
La rúa del Málaga CF ha llegado a la Trinidad. Los jugadores ya están en la Iglesia de San Pablo llevando a cabo la tradicional ofrenda a Jesús Cautivo.
-
La rúa con los jugadores del Málaga CF ya está en la calle
El autobús ya ha salido de la Rosaleda y se dispone a recorrer las calles de la capital rodeado de malaguistas que celebran el ascenso a Primera División.
-
Los jugadores ya están subidos en el autobús
Los jugadores están a punto de salir de la Rosaleda. Ya están subidos en el autobús.
-
El autobús del Málaga CF ya está en la Rosaleda
A poco menos de media hora para que los jugadores del Málaga CF comiencen a recorrer las calles de la capital para celebrar su ascenso a Primera División, el autobús ya está en la Rosaleda totalmente personalizado para acompañar al equipo durante la jornada.
-
Cortes de tráfico en Málaga por la celebración del ascenso del Málaga CF
El Ayuntamiento de Málaga ha activado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga, que esta tarde recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad.
Se prevén cortes de tráfico escalonados desde las 16:00 horas y afecciones en múltiples líneas de la EMT.
La caravana de celebración arrancará a las 17:45 horas desde La Rosaleda y recorrerá distintos puntos de la ciudad hasta su final previsto en la Parroquia de la Divina Pastora.
La Policía Local ha informado de que los primeros cortes comenzarán a partir de las 16:00 horas en el entorno de la avenida de la Palmilla.
Posteriormente, ya con el inicio de la celebración, se producirán nuevas restricciones en el entorno de Martiricos, con afecciones en el Paseo de Martiricos, avenida de Fátima y calle Mármoles.
A las 17:00 horas se activará el corte de uno de los principales ejes del centro urbano, afectando al Paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, así como a las calles Córdoba y Cervantes.
A partir de las 20:00 horas, las afectaciones se extenderán al entorno de Capuchinos, con cortes en Carrera de Capuchinos, plaza de Capuchinos y calle Eduardo Domínguez Ávila.
-
La salida, a las 17:45 desde La Rosaleda
El itinerario será calcado al de la celebración del ascenso a Segunda División. Desde La Rosaleda a la Trinidad para visitar al Cautivo. Después recibimientos oficiales en la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento, para finalizar en la Divina Pastora.
HORARIOS:
Salida Estadio Rosaleda: 17:45 horas.
Ofrenda a Jesús Cautivo: 18:15 horas.
Diputación Provincial de Málaga (Plaza de la Marina): 19:00 horas.
Ayuntamiento de Málaga: 19:45 horas.
Divina Pastora (barrio de Capuchinos) 20:45 horas.
-
¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir todo lo que acontezca en las calles de Málaga duranta la rúa de celebración del ascenso a Primera División del equipo de Juanfran Funes.
Málaga C.F.