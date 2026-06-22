El Ayuntamiento de Málaga ha activado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga, que esta tarde recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad.

Se prevén cortes de tráfico escalonados desde las 16:00 horas y afecciones en múltiples líneas de la EMT.

La caravana de celebración arrancará a las 17:45 horas desde La Rosaleda y recorrerá distintos puntos de la ciudad hasta su final previsto en la Parroquia de la Divina Pastora.

La Policía Local ha informado de que los primeros cortes comenzarán a partir de las 16:00 horas en el entorno de la avenida de la Palmilla.

Posteriormente, ya con el inicio de la celebración, se producirán nuevas restricciones en el entorno de Martiricos, con afecciones en el Paseo de Martiricos, avenida de Fátima y calle Mármoles.

A las 17:00 horas se activará el corte de uno de los principales ejes del centro urbano, afectando al Paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, así como a las calles Córdoba y Cervantes.

A partir de las 20:00 horas, las afectaciones se extenderán al entorno de Capuchinos, con cortes en Carrera de Capuchinos, plaza de Capuchinos y calle Eduardo Domínguez Ávila.