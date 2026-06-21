Funes se tatúa en el brazo tras el ascenso del Málaga CF a Primera División: "Las promesas se cumplen"

Las claves

Las claves Generado con IA Funes, entrenador del Málaga CF, se tatuó el brazo tras el ascenso a Primera División, cumpliendo así una promesa hecha a sus jugadores. La plantilla y sus familiares celebraron el ascenso en una finca de Alhaurín de la Torre, donde incluso llamaron a un tatuador para la ocasión. El tatuaje de Funes muestra al panda de Kung Fu Panda rodeado de buques y la frase "Los bichos", en referencia a sus jugadores. Otros jugadores, como Murillo, Joaquín, Aaron Ochoa y Javi Montero, también cumplieron promesas tiñéndose el pelo de colores llamativos.

La celebración del ascenso a Primera División del Málaga CF han continuado este domingo. El escenario elegido ha sido una finca en Alhaurín de la Torre, donde toda la plantilla y sus familiares se han reunido, llegando incluso a llamar a un tatuador.

La pasada madrugada la fiesta comenzó en el autobús, continuó en una discoteca en Teatinos, llegando a la comida de este domingo, para seguir esta tarde con Funes tatuándose en el brazo, cumpliendo así una promesa que tenía pendiente con sus jugadores.

El proceso lo ha compartido Adrián Niño en sus redes sociales. En sus historias de Instagram se ha podido ver cómo al entrenador del Málaga sentado en una silla estaba siendo tatuado por Emilio Fernández (@emiliofernandeztattoo).

El resultado final ha sido el panda de Kung Fu Panda con varios buques alrededor y las palabras "Los bichos", haciendo referencia a sus jugadores.

Funes no ha sido el único en cumplir una promesa. Varios jugadores, como Murillo, Joaquín, Aaron Ochoa o Javi Montero, han aparecido con el pelo teñido de rojo, rosa o azul.