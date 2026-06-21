Así será la fiesta por el ascenso del Málaga CF de este lunes: recorrido y horario

Las claves

Las claves Generado con IA La fiesta por el ascenso del Málaga CF a Primera División se celebrará este lunes en las calles de la ciudad. El recorrido comenzará en el estadio de La Rosaleda a las 17:45 y finalizará con una ofrenda a la Divina Pastora a las 20:45. El equipo visitará al Señor de Málaga, Nuestro Padre Jesús Cautivo, y realizará recepciones en la Diputación y el Ayuntamiento. Jugadores y cuerpo técnico disfrutaron previamente de una comida privada en Alhaurín de la Torre junto a sus familias.

El malaguismo aguarda las horas para reencontrarse con sus héroes. No lo pudieron hacer la noche del sábado, cuando se quedaron con la miel en los labios. La fiesta por el ascenso a Primera División por las calles de la ciudad se ha pospuesto hasta este lunes.

La rúa será calcada a la del ascenso a Segunda División tras el milagro de Tarragona, también conquistado un sábado pero festejado en las calles de Málaga al día siguiente, domingo.

En esta ocasión será dos días después. Los jugadores tuvieron una fiesta privada después de llegar a Málaga pasadas las tres de la madrugada y este domingo disfrutaron de una comida con las familias y todos los miembros del club en una finca de Alhaurín de la Torre.

Este lunes, cuando hayan acumulado horas de sueño, se subirán al autobús para recorrer desde La Rosaleda hasta la Divina Pastora, patrona del Deportes, pasando por San Pablo para visitar al Señor de Málaga, Nuestro Padre Jesús Cautivo, y las recepciones institucionales en la sede de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento, encargado de tomar la decisión de trasladar los festejos al lunes.

Este es el itinerario con los horarios aproximados para la cita del malaguismo con su equipo este lunes:

Salida del Estadio Rosaleda: 17:45 horas.

Ofrenda al Cautivo en la Parroquia de San Pablo: 18:15 horas.

Recepción en la Diputación de Málaga (Plaza de la Marina): 19:00 horas.

Ayuntamiento de Málaga: 19:45 horas.

Ofrenda a la Divina Pastora, patrona del Deporte (barrio de Capuchinos): 20:45 horas.