A por la 18ª temporada en Primera División

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afrontará en la temporada 2026-2027 su 18ª campaña en Primera División tras ocho años fuera de la máxima categoría. El club vivirá su tercera etapa en Primera, tras los ascensos de 1999 y 2008, incluyendo una histórica participación en Champions League en 2012-13. Durante su trayectoria, el Málaga CF ha logrado hitos como la conquista de la Copa Intertoto y la clasificación para la Liga de Campeones. La gestión de Al Thani y la etapa de Pellegrini marcaron los años dorados del club, aunque la mala gestión posterior desembocó en el descenso en 2017-18.

La temporada 2026-2027 será la número dieciocho del Málaga CF en Primera División. Después de ocho años lejos de los focos, el conjunto blanquiazul está de nuevo en la máxima categoría. La mitad de su historia, bajo la denominación CF, ha transcurrido principalmente en Primera, incluso llegando a jugar la Champions League.

Será la tercera etapa del equipo en Primera División después de los ascensos de 1999 y 2008. Primero estuvo siete temporadas consecutivas en la máxima categoría, y tras el regreso de 2008 permaneció diez, la mejor marca de la historia del fútbol malagueño incluyendo también al CD Málaga.

El Málaga CF, como tal, se estrenó en la máxima categoría en la temporada 1999-2000 después de encadenar dos ascensos consecutivos y completar un brillante proyecto deportivo que devolvió a la ciudad a la élite del fútbol español. Su estreno en Primera se produjo el 22 de agosto de 1999 en La Rosaleda frente al Espanyol, con victoria por 1-0 gracias a un gol de Catanha.

A partir de entonces, el conjunto blanquiazul protagonizó una de las etapas más importantes de su historia. Permaneció nueve temporadas consecutivas en Primera División entre 1999 y 2008, llegando incluso a conquistar la Copa Intertoto, que le dio acceso a la Copa de la UEFA en la temporada 2002-2003, poniendo el broche de oro a la era Joaquín Peiró en el banquillo malaguista.

Tras descender en la campaña 2005-06 y pasar dos años en Segunda División, regresó a la máxima categoría en la temporada 2008-09. La segunda etapa en Primera resultó todavía más exitosa. El club permaneció diez temporadas consecutivas entre 2008 y 2018, alcanzando hitos históricos como la clasificación para la Liga de Campeones y la participación en los cuartos de final de la Champions League durante la temporada 2012-13. Aquellos años situaron al Málaga CF entre los equipos más destacados del fútbol español y europeo.

Esta etapa coincide con la llegada del jeque Al Thani en el verano del año 2010, cuando adquirió el club y en su segunda temporada construyó un equipo con jugadores de primer nivel como Cazorla, Isco, Joaquín, Van Nistelrooy, Monreal o Julio Baptista. Manuel Pellegrini fue el entrenador que llevó al equipo a la Champions, cayendo en cuartos de final en la recordada noche de Dortmund.

A raíz de la temporada de la Champions League, la gestión de Al Thani empezó a poner en peligro la existencia del Málaga CF. De la mano de Javi Gracia se protagonizaron buenas temporadas en Primera División. Pero era un club a la deriva en su gestión. Schuster, Juande Ramos y Míchel pasaron por el banquillo de La Rosaleda.

El exjugador del Real Madrid empezó al frente del equipo en la temporada 17-18 que acabó en descenso. Destituido, ni el Gato Romero y José González enderezaron el rumbo del equipo. El descenso consumado en la campaña 2017-18 puso fin a esa etapa dorada. Fueron diez temporadas consecutivas en Primera División.

Desde entonces, el equipo no ha logrado regresar a Primera División. Tras varios años en Segunda, incluso llegó a caer a Primera Federación en la temporada 2023-24, aunque recuperó rápidamente la categoría de plata. A día de hoy, el Málaga CF continúa trabajando para regresar a la élite del fútbol español.

En total, desde su ascenso en 1999 y hasta la actualidad, el Málaga CF ha disputado 19 temporadas en Primera División.

El Málaga CF ha jugado 17 temporadas en Primera División desde su ascenso en 1999.

Temporadas del Málaga CF en Primera División