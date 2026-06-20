De Peiró a Funes pasando por Muñiz para llegar a Primera

Las claves

Las claves Generado con IA Joaquín Peiró es el entrenador con más partidos dirigidos al Málaga CF y el líder del primer ascenso a Primera División en 1998-1999. Juan Ramón López Muñiz devolvió al club a Primera en 2008, formando un equipo competitivo pese a una difícil situación económica. Juanfran Funes, tras dirigir al filial, tomó las riendas del primer equipo y consiguió devolverlo a la élite con un juego que ilusionó a la afición. Estos tres entrenadores han dejado huella en la historia del Málaga CF, cada uno logrando grandes éxitos en diferentes momentos clave.

El banquillo local del Málaga CF tiene nombre: Joaquín Peiró. El madrileño es una leyenda del club, el entrenador con más partidos dirigidos y, sin ninguna duda, el líder incontestable del primer ascenso a Primera División en la temporada 1998-1999. Muñiz fue el que lo devolvió a la élite en el verano de 2008. Y Juanfran Funes, el que fue capaz de gestionar la ola de malaguismo en la ciudad para subirse y llegar de nuevo a la gloria.

Son tres hombres que han inscrito por derecho propio su nombre con letras de oro en la historia del club blanquiazul. Cada uno con una trayectoria diferente, pero que llegaron al club en el momento justo.

Joaquín Peiró, un mito del Inter de Milán en el banquillo de La Rosaleda

Después del ascenso a Segunda División tras la remontada contra el Tarrasa, Fernando Puche, presidente del Málaga, tenía claro que el siguiente paso, inmediato, era subir a Primera. Destituyó a Ismael Díaz y fichó a Joaquín Peiró. Como futbolista fue campeón de Europa e Intercontinental con el Inter de Milán con Helenio Herrera. Un pionero saliendo a jugar al extranjero.

Pero su trayectoria en los banquillos había sido discreta. En la temporada 97-98 ocupó el banquillo del CD Badajoz, donde llegó a mitad de temporada y lo dejó sexto clasificado, a diez puntos de la promoción de ascenso. Con esa tarjeta de presentación llegó a Málaga. Se construyó una plantilla bajo el paraguas de la agencia de representación Bahía, a la que también pertenecía.

Llegó con un ultimátum sobre la mesa a la jornada 13. El Málaga estaba en mitad de la tabla pero acumuló cuatro derrotas consecutivas. Si no le ganaba al Logroñés, estaba fuera. Ganó 3-2 y el resto ya es historia. Fue un paseo militar por la categoría desde entonces.

Peiró llevó al Málaga a la Copa de la UEFA. Ganó un partido en el Camp Nou y comandó el equipo durante cuatro temporadas en Primera División explotando las cualidades de jugadores como Catanha, Rufete, Musampa, Darío Silva, Dely Valdés y un largo etcétera que protagonizaron una de las mejores etapas del Málaga.

Se sentó en el banquillo en 193 partidos.

Muñiz salvó al club de la desaparición y lo dejó en Primera

Juan Ramón López Muñiz, central del Sporting de Gijón y del Rayo Vallecano en los años noventa, ocupaba el banquillo del Marbella CF en el año 2007 mientras el Málaga agonizaba en Segunda. La situación económica era extra delicada, Fernando Sanz había abandonado el césped por el palco y confió en Muñiz en mitad de la temporada 2006-2007 mientras el club entraba en Ley Concursal.

El entrenador asturiano cumplió con la misión de salvar al equipo y en el verano siguiente construyó una plantilla sin dinero, fichando a once jugadores, y mantuvo al equipo toda al temporada en posiciones de ascenso gracias a un arranque de siete victorias en siete partidos.

Weligton, Helder Rosario, Eliseu, Baha, Apoño, Carpintero, Raúl Gaitán, Peragón, Cheli, Paulo Jorge y Rossato, más Erice e Iván Rosado en el mercado de invierno. Con esos nombres más Antonio Hidalgo, Calleja, Jesús Gámez, Goitia o Arnau devolvió al Málaga a Primera División. Construyó un equipo rocoso marca de la casa, que concedía muy poco y arriba no perdonaba.

Muñiz no continuó en el banquillo, dos temporadas después regresó en Primera División y, tras el descenso en la 2017-2018, fue el elegido para intentar devolver al equipo a la máxima categoría, pero no terminó la temporada.

El entrenador asturiano es una figura respetada en el malaguismo, cuyo equipo dirigió en 121 partidos.

Juan Ramón López Muñiz durante su etapa como entrenador del Málaga CF Málaga CF

Funes, el maestro que quería volver a dar clases

A Juanfran Funes lo pillaron casi pidiendo el final de su excedencia como profesor para volver a dar clases cuando Sergio Pellicer fue destituido como entrenador del primer equipo. El de Loja estaba a las órdenes del Atlético Malagueño, último en Segunda RFEF. Cumplía su sexta temporada al frente del filial cuando le llegó la llamada de Loren Juarros para darle continuidad al proyecto basado en La Academia.

Lo suyo fue llegar y besar el santo. Su Málaga, teniendo en cuenta solo su etapa en el banquillo, fue el mejor equipo de la categoría y enamoró con su juego al mundo del fútbol. Sacó la mejor versión de hombres como Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo o Izan Merino. Hizo un equipo que la afición se conoce de memoria y que en Almería culminó con una gesta impensable en el mes de noviembre de 2025, cuando Funes llegó al banquillo.

Tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2028.