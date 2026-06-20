Los malagueños que han jugado con el Málaga CF en Primera División

José Recio durante un partido con el Málaga CF en Primera División Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Hasta 47 futbolistas malagueños han jugado con el Málaga CF en Primera División a lo largo de su historia. La apuesta por jugadores locales y de cantera ha sido especialmente fuerte en los últimos años, con hasta diez malagueños en la actual plantilla. Nombres como Basti, Bravo, Isco, Jesús Gámez, Juanmi y Recio destacan entre los malagueños que han defendido al Málaga CF en la élite. El club ha vivido varias etapas, desde el regreso a Primera en 1999 hasta la era del jeque Al Thani y la participación en la Champions, siempre contando con talento local.

Si algo fue el Málaga CF que regresó a Primera División tras ganar en Almería es el Málaga de los malagueños. Y muchos de ellos jugarán con el club de su vida en la máxima categoría del fútbol español. Hasta diez jugadores nacidos en la capital de la Costa del Sol o su provincia en la plantilla. Y la gran mayoría puede continuar en el equipo para defender los colores blanquiazules por los principales campos de España.

No serán los primeros. Aunque nunca hubo una apuesta tan decidida por lo local y por la cantera, ha habido varias decenas de jugadores malagueños que defendieron el escudo del Málaga CF. Algunos llegados de la cantera y otros que recalaron en La Rosaleda tras un bagaje lejos de casa.

En total, son 47 los futbolistas que se pusieron la camiseta del Málaga en Primera División.

Con el regreso a la élite en 1999, dos históricos formaban parte de la plantilla, Basti y Bravo. Los dos de El Palo. En el caso del delantero, ya había debutado en el CD Málaga. Durante ese año, el joven delantero Burrezo, nacido en Torre del Mar, tuvo minutos en un partido en Mallorca,.

En la temporada 2000-2001 debutó el torremolinense Josemi, que luego se consolidaría en el primer equipo.

Al año siguiente fue el turno de Manu Sánchez, natural de Fuengirola y que había pasado por la cantera del Real Madrid. En su trayectoria como blanquiazul dejó un gol histórico, en Atenas contra el AEK en la Copa de la UEFA en el infierno del Nikos Goumas.

En la era de Joaquín Peiró también debutaron Koke, Nacho, Juanito y Perico, Dopico y Ador en la última jornada en Mallorca con Añón en el banquillo.

Con Juande Ramos le llegó la oportunidad a Juan Rodríguez, y más tarde serían Calatayud y Alexis Ruano. Todos hicieron carrera en Primera División.

La temporada 2005-2006 fue la del primer descenso a Segunda. Ese curso tomaron la alternativa Jesús Gámez y el portero Manolo Reina.

Con el retorno a la máxima categoría se optó por malagueñizar el equipo y el Málaga fichó a jugadores como Fernando, procedente del Betis, y Manolo Gaspar, criado en la cantera malaguista. En la plantilla que ascendió estaba Apoño, que esa temporada además fue el pichichi del equipo.

En la temporada 2009-2010, con el regreso de Muñiz, Manu Torres, Iván González, Javi López, Orozco, Juanmi, Portillo o Edu Ramos debutaron como malagueños con el Málaga. Algunos de ellos continúan en activo, como Juanmi o Portillo.

En el verano de 2010 el Málaga inició una nueva etapa con la llegada del jeque Al Thani. Pero el primer proyecto estuvo alejado del rutilante proyecto de Champions. En ese curso debutaron Recio y Cala, natural de Antequera, que tuvo unos minutos en el Santiago Bernabéu. Solo estuvo siete minutos en el campo porque se lesionó al poco de entrar.

Para la Champions llegó nada menos que Isco, procedente de la cantera del Valencia. Y pasado el oropel europeo llegaron las apreturas por la mala gestión de Al Thani. Hubo que aprovechar el trabajo de cantera que se había implantado y tirar del talento de casa, aunque alguno había sido importado.

En la temporada 2013-2014 debutó Samu García y al año siguiente fue Samu Castillejo. Los dos le sirvieron al Málaga más adelante para hacer algo de caja tras varias temporadas con un gran rendimiento.

Javier Ontiveros debutó en el curso 2015-2016 de la mano de Javi Gracia con 18 años.

Luis Muñoz fue la apuesta malagueña de Juande Ramos. Sus primeros minutos como malaguista los tuvo en el Nou Camp.

En la última temporada en Primera División, con un Málaga a la deriva, debutaron el pizarreño Álex Robles e Iván Rodríguez, de Alameda.

La nómina aumentará a buen seguro a partir de ahora.

Malagueños que han jugado con el Málaga CF en Primera División:

1999-2000: Bravo, Basti, Burrezo.

2000-2001: Bravo, Basti, Josemi.

2001-2002: Bravo, Josemi, Manu Sánchez.

2002-2003: Bravo, Josemi, Manu Sánchez, Juanito, Koke, Nacho, Perico, Ador y Dopico.

2003-2004: Josemi, Calatayud, Manu Sánchez, Juanito, Juan Rodríguez, Alexis Ruano.

2004-2005: Juanito, Calatayud, Juan Rodríguez, Alexis Ruano, Manu Sánchez.

2005-2006: Alexis, Nacho, Juan Rodríguez, Manu Sánchez, Jesús Gámez, Manolo Reina, Ador.

2008-2009: Jesús Gámez, Apoño, Nacho, Fernando, Manolo Gaspar.

2009-2010: Jesús Gámez, Apoño, Fernando, Manolo Gaspar, Iván González, Juanito, Manu Torres, Orozco, Portillo, Juanmi, Edu Ramos.

2010-2011: Jesús Gámez, Apoño, Recio, Fernando, Portillo, Juanmi, Manolo Gaspar, Manu Torres, Juanito, Iván González, Edu Ramos, Cala.

2011-2012: Jesús Gámez, Apoño, Isco, Recio, Juanmi, Portillo.



2012-2013: Jesús Gámez, Isco, Portillo, Recio, Juanmi.



2013-2014: Jesús Gámez, Portillo, Juanmi, Samu García.

2014-2015: Juanmi, Samu García, Samu Castillejo, Recio.

2015-2016: Recio, Ontiveros.

2016-2017: Recio, Luis Muñoz.



2017-2018: Recio, Ontiveros, Samu García, Álex Robles, Iván Rodríguez.