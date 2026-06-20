Catanha, Antonio Hidalgo y Chupe, los artilleros que llevaron al Málaga CF a Primera

El delantero cordobés estuvo a punto esta temporada de batir el récord goleador de Catanha en la temporada 1998-1999. Antonio Hidalgo emergió como 'ariete' en la temporada 2007-2008.

Las claves

Las claves Generado con IA Catanha fue el máximo goleador del Málaga CF en la temporada 1998-99, anotando 26 goles y siendo clave en el ascenso a Primera División. Antonio Hidalgo, mediocampista reconvertido en goleador, marcó 14 goles en la campaña 2007-08 y sus dos últimos tantos sellaron el ascenso ante el Tenerife. Chupe destacó en la temporada 2025-26 con 24 goles, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros de la historia reciente del Málaga CF.

No hay ascenso sin artillero. Y el Málaga CF, siempre que ha subido a Primera División, los ha tenido. Catanha, Antonio Hidalgo y Chupe fueron los hombres que guiaron con sus goles al conjunto blanquiazul a la máxima categoría en cada uno de los ascensos de la historia malaguista.

A uno se le pitaba antes de la explosión, con otro no se contaba en esos menesteres y al tercero se le esperaba. De una u otra manera, los tres guiaron al Málaga CF a Primera División.

El vuelo de la gaviota

Henrique Guedes da Silva, 'Catanha', aterrizó en La Rosaleda procedente del Leganés en el verano de 1998. Antes había estado en el Salamanca sin mucho éxito. En Butarque anotó 14 goles. Pero en Málaga empezó con el gatillo encasquillado. Se estrenó en la jornada 4 en el Colombino contra el Recre. Anotó dos goles de penalti en la 6 y en la 7 y no volvió a mojar hasta la jornada 13 en La Rosaleda contra el Logronés, cuando Joaquín Peiró tenía un ultimátum encima de la mesa y el brasileño escuchaba los pitos de la grada.

A partir de ahí, no dejó de ver puerta con esa forma suya poco académica. Pero delante de la portería era infalible. A eso le ayudaba que era capaz de meter la cabeza en un avispero para levantar el vuelo de la gaviota, la celebración que patentó en Málaga y lo terminó llevando a la selección española.

Catanha cerró la temporada con 26 goles. De entre ellos, los más recordados fueron los que anotó en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla o el hat trick que le anotó a Recreativo de Huelva en La Rosaleda, donde en el antiguo Fondo, hoy Fondo Norte, colgaba una pancarta que era inolvidable para los que acudían al estadio en aquella época: 'Puesto de Catanha'.

Antonio Hidalgo, el '8' que fue '9'

En la temporada 2007-2008 el Málaga CF tenía a varios artilleros en nómina. Llegaron once fichajes en verano y alguno más en invierno. Salva Ballesta, Baha, Peragón e Iván Rosado eran los delanteros de aquel equipo. Pero fue Antonio Hidalgo, un trescuartista se podría decir, un llegador, el que firmó catorce goles durante la temporada.

Los dos últimos, contra el Tenerife en La Rosaleda, valieron el ascenso a Primera División.

Baha empezó aquella temporada como un tiro. Igual que Salva Ballesta, al que se le caían los goles. Pero primero una lesión y después su salida en el mercado de invierno hacia el Levante, dejaron el protagonismo de los goles a Hidalgo, el '8' de aquel equipo.

Ballesta dejó el equipo con siete goles en su casillero y fue Hidalgo el que mantuvo la llama encendida, acompañado de los goles de Baha, Peragón o Iván Rosado, que también anotó dos tantos.

Chupe, de Tercera a Primera

Desde Catanha, en el Málaga sólo había un jugador que anotó más de 20 goles por temporada. Fue Roberto en Primera RFEF. Hasta que irrumpió Chupe. Ya lo hizo al final del curso 24-25 para anotar cuatro goles que sirvieron para darle la permanencia al Málaga en Segunda.

Lo de la temporada 25-26, en su primer año como profesional, superó todos los pronósticos. 24 goles en la temporada regular, a dos de la cifra goleadora de Catanha. Tuvo la oportunidad de superarla porque falló dos penaltis a lo largo de las 42 jornadas.

Chupe se coló por derecho en la nómina de los máximos goleadores de la historia del Málaga CF con una temporada para el recuerdo.