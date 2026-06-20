El autobús del Málaga, apedreado a su llegada al estadio del Almería

El equipo ha estado retenido unos veinte minutos en la autovía de camino al estadio. Ha llegado con veinte minutos de retraso, lo que ha provocado que el encuentro empiece media hora más tarde. Más información: así te contamos el partido en directo

Las claves

Las claves Generado con IA El autobús del Málaga fue apedreado a su llegada al estadio del Almería, rompiendo varias lunas y generando momentos de tensión. El incidente provocó un retraso de media hora en el inicio del partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. Miles de aficionados del Málaga viajaron para apoyar a su equipo, aunque la mayoría no tenía entrada para acceder al estadio. La policía retuvo el autobús del Málaga en la autovía durante al menos veinte minutos, y se produjeron cargas policiales tras los disturbios.

Nervios, tensión, cargas policiales y retraso en la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División entre el Málaga CF y el UD Almería. El autobús del Málaga fue apedreado en su llegada al UD Almería Stadium, al que llegó veinte minutos más tarde de lo habitual. Eso provocó el retraso del partido media hora.

Miles de malaguistas se desplazaron el sábado 20 de junio para darle su aliento al equipo de Juanfran Funes. La gran mayoría de ellos sin entradas para ver el partido en el interior del estadio.

El dispositivo de seguridad estaba preparado para que cada autobús llegase por un lado al estadio, pero para que entrasen por la misma puerta. Eso provocó que el final del trayecto del autobús del Málaga estuviera lleno de aficionados del Almería.

Los malaguistas le brindaron un recibimiento espectacular a los suyos, algunos venían cantando delante del autobús, pero en cuanto llegaron a la altura de la afición local, que ya había recibido a su equipo, los más radicales empezaron a tirarse todo tipo de objetos.

Eso acabó con varias lunas de un lateral del autobús del Málaga rotas y con cargas policiales posteriores a la entrada del autobús malaguista en el estadio.

Cargas policiales antes del UD Almería vs. Málaga CF EFE / Jorge Zapata

Pero el Málaga llegó al estadio a las 19:50 horas, cuando lo habitual y lo estipulado por LaLiga es que los equipos lleguen una hora y media antes al estadio.

Fuentes del club de Martiricos confirman a este periódico que el autobús del Málaga estuvo retenido por la policía en la autovía al menos veinte minutos.

Desgraciadamente, se repiten los incidentes que tuvieron lugar en el último partido de liga entre ambos equipos.