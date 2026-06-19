El Funes más inconformista: "Lo de mañana es el partido, el premio viene después"

Las claves

Las claves Generado con IA Funes, entrenador del Málaga CF, insiste en que el partido de mañana contra el Almería no es un premio, sino la oportunidad para ganarlo. El técnico recalca que, pese a la ilusión y el apoyo de los aficionados, el objetivo es conseguir el ascenso a Primera División. Funes reconoce la dificultad del rival, pero destaca la ambición y la motivación de su equipo para luchar por el ascenso.

No hay ninguna duda de que el Málaga CF ha enganchado a miles y miles de malaguistas para la causa. El sentimiento blanquiazul se ha desbordado. Y que la temporada, pase lo que pase, quedará para el recuerdo. Pero todo esto, a juicio de Funes, el maestro que ha guiado a "los niños" hasta la cita de este sábado en Almería, "no es un premio". "Que no se nos olvide".

En la rueda de prensa previa al choque de este sábado, que permitirá al Málaga o al Almería ascender a Primera, el entrenador del Málaga se mostró contundente, mostrando su lado más ambicioso. A pesar de la ola de malaguismo, a pesar de jugar como los ángeles, el partido que va a jugar su equipo es el camino hacia el premio.

"Lo hemos escuchado muchas veces. Que ya se ha hecho un gran año, que pasa lo que pase, que hay un premio. Pero que no se nos olvide, lo de mañana no es un premio. Lo de mañana es el partido que te da el premio. Entonces, el premio viene después".

Esa es la actitud con la que Funes y los suyos afrontan la vuelta de la final del playoff por el ascenso. "Todavía no hemos conseguido ningún premio. El premio es si ganamos. A partir de ahí, yo creo que vamos a tener tiempo de sobra para sacar conclusiones de todo, de reflexionar sobre todo".

"Y como ya vamos a tener tiempo después, no nos precipitemos ahora. Ahora lo que tenemos que tener claro es que lo de mañana no es un premio. Que mañana lo que queremos es conseguir ese premio", insistió Funes.

"Sabemos que tenemos un rival que nos va a poner muy difícil. Pero también sabemos que nuestra ilusión es inmensa y vamos a luchar con todo lo que tengamos", expuso el preparador blanquiazul.