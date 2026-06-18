La Luz se echa a la calle para animar a Larrubia antes de la final de los playoffs: "¡De La Luz a la gloria!"

Las claves

Las claves Generado con IA El barrio de La Luz sorprendió a David Larrubia con una emotiva concentración para animarle antes de la final de los playoffs contra el Almería. Decenas de vecinos, familiares y seguidores se reunieron con camisetas blanquiazules, botes de humo azul y una pancarta que decía 'De La Luz a la gloria'. Larrubia, apodado el 'niño de La Luz', se mostró emocionado ante el apoyo y los cánticos de la afición que sueña con el ascenso a Primera División. Este viernes está prevista una gran despedida para toda la plantilla cuando partan en autobús hacia Almería, en un acto que reunirá a la afición malaguista.

Este jueves por la tarde, David Larrubia creía que iba a merendar con la familia para soltar nervios y que todos le desearan suerte para el gran partido del sábado contra el Almería, donde se juega, con el resto de la plantilla, de "los bichos", como los llama la afición, el ascenso a Primera División.

Sin embargo, el barrio que lo empezó a ver formarse como deportista en el campo del Romaluz ha decidido darle una gran sorpresa para recargar todas sus energías de cara al encuentro. Hacia las ocho de la tarde, decenas de personas se reunieron en la calle donde reside su familia uniformados con sus camisetas blanquiazules y botes de humo azul.

Entre ellos, toda su familia, que lo apoya al máximo desde el minuto uno que inició su carrera deportiva.

El barrio ha sorprendido a Larrubia. Alba Rosado

Además, llevaron una gran pancarta donde se podía leer De La Luz a la gloria.

Y minutos después, ahí estaba el "niño de La Luz", que al bajarse de un espectacular coche de color blanco se quedaba boquiabierto con la estampa. Sus seguidores le aplaudieron y comenzaron a cantar cánticos clásicos del estadio, como el Rosaleda y Roca, pero también otros adaptados a esta semana tan importante para el equipo. "¡Que sí, joder, que vamos a ascender!", cantó la afición.

Este viernes está prevista una despedida a la plantilla completa cuando salga el autobús de La Rosaleda que los ponga rumbo a Almería. Y, por supuesto, esta será también extraordinaria. La cita blanquiazul está prevista para las 17.30 horas del viernes en la recta de Tribuna, donde se ha recibido al equipo en las últimas semanas. Toda una ciudad unida por un mismo deseo.