Así les ha ido a Málaga CF y UD Almería con Muñiz Muñoz de árbitro

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Muñiz Muñoz, árbitro de 30 años, dirigirá el derbi andaluz entre Málaga CF y UD Almería en la vuelta del playoff de ascenso a Primera División. Málaga CF y UD Almería han tenido resultados variados con Muñiz Muñoz como árbitro, pero ambos equipos mantienen un balance positivo en sus encuentros previos. Esta temporada, Muñiz Muñoz ha arbitrado al Málaga en tres ocasiones y al Almería en dos, con victorias, empates y alguna derrota para ambos clubes. Muñiz Muñoz tiene tendencia moderada a las victorias locales y promedia cerca de tres tarjetas y media por partido en sus dos temporadas en el fútbol profesional.

Carlos Muñiz Muñoz será el encargado de dirigir el derbi andaluz entre Málaga CF y UD Almería de la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. Es un árbitro joven, de apenas 30 años, que afronta su segunda campaña en el fútbol profesional y que ya sabe lo que es cruzarse varias veces en el camino de ambos conjuntos.

Sin ninguna duda, los ojos también estarán puestos en el colegiado del encuentro. De él dependerá, por ejemplo, el ritmo que tenga el partido. En el Málaga no gustaron nada las continuas pérdidas de tiempo tanto de Las Palmas como del UD Almería en los dos partidos del playoff disputados en La Rosaleda. Funes ha mostrado más de una vez su desacuerdo con los añadidos largos en los partidos. En su lugar, pide que los árbitros faciliten el juego, en favor del espectáculo, y que no se descuenten tantos minutos.

Ni a Málaga ni a Almería les ha ido mal con Muñiz Muñoz, pero para este sábado cada uno necesita un resultado diferente.

Los blanquiazules estrenaron su relación con Muñiz Muñoz en Riazor en la temporada 2024-2025, en el empate sin goles ante el Deportivo de La Coruña, y posteriormente volvieron a coincidir en La Rosaleda frente al Racing de Santander, con otro empate a cero.

A esos precedentes en el fútbol profesional hay que añadir el recuerdo positivo que dejó en la fase de ascenso desde Primera RFEF a Segunda de la temporada anterior, cuando dirigió el encuentro de vuelta ante el Celta Fortuna en La Rosaleda que acabó con victoria malaguista por 2-1, que lo puso en la final por el ascenso contra el Nàstic de Tarragona.

Esta temporada, el trencilla maño ha dirigido al Málaga en tres ocasiones, con suerte desigual. El primero de los partidos que dirigió Muñiz Muñoz al Málaga fue el 3-0 en La Rosaleda frente al Deportivo de La Coruña, con Pellicer en la cuerda floja.

La siguiente cita fue el 0-1 en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba, ya en la etapa de Juanfran Funes en el banquillo.

El último recuerdo, sin embargo, no es bueno. Muñiz Muñoz dirigió el Málaga 2-3 Castellón de la jornada 37 de esta temporada, una de las pocas derrotas del equipo de Funes.

El historial del Almería con el árbitro aragonés resulta igualmente positivo. Dos victorias y una derrota.

El Eldense 1-0 Almería de la 24-25 fue la primera vez que se cruzaron el conjunto indálico y Muñiz Muñoz.

No volvieron a coincidir en el campo hasta esta temporada, cuando el Almería ganó 0-1 en Las Palmas y 2-1 en casa contra el Córdoba.

En sus dos temporadas en la categoría, Muñiz Muñoz ha dirigido más de cuarenta encuentros, con una tendencia moderada a las victorias locales, una media cercana a las tres tarjetas y media por partido.

A él se dirigirán muchas miradas el sábado a partir de las 21:00 horas.