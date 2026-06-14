0-0 | El Málaga tendrá que ganar en Almería para subir a Primera División

Carlos Puga durante el Málaga CF vs. UD Almería del playoff de ascenso a Primera División en La Rosaleda. LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF y el Almería empataron 0-0 en la ida del playoff de ascenso a Primera División, disputada en La Rosaleda. El estadio registró un récord de asistencia en Segunda División con 30.083 espectadores, en un ambiente histórico para la afición malaguista. El partido fue igualado, con pocas ocasiones claras y un Málaga que mostró personalidad pero no logró romper la defensa del Almería. La eliminatoria se decidirá en el UDA Stadium de Almería, donde el Málaga necesita marcar para lograr el ascenso.

"Esto no lo he visto yo en ochenta años". Es lo que decía un veterano del lugar mientras apuraba los últimos escalones de la grada de Tribuna del estadio de La Rosaleda. No eran ochenta porque no los tiene, pero sí puede que no se haya visto nunca. Lo que se vivió en la previa, con la llegada del equipo, será complicado que se borre de las retinas blanquiazules. Los más pequeños ya han vivido días históricos con el equipo de su ciudad, Y eso no lo cambiará ningún resultado que se dé en Almería el sábado. De momento, 0-0 en la ida.

El Málaga CF quiso ser el Málaga de siempre, aunque con novedades en la alineación. El plan fue el mismo. Pero no le dio para marcar gol. No se quedaba a cero desde que visitó el Leganés La Rosaleda. El Almería fue más valiente en el inicio y conservador la mayoría del partido, esperando el momento de alguno de sus artilleros, que no llegó.

Ambos equipos se van sin apenas un rasguño para el asalto final en el UDA Stadium, donde será imposible que se viva lo que vio este domingo en La Rosaleda. Récord de asistencia de toda la temporada en Segunda División con 30.083 espectadores.

Funes buscó la sorpresa con el once. Rafa, Ochoa y Niño por Izan Merino, Joaquín y Chupe. En la segunda mitad rehizo las modificaciones. No le salió mal, porque el Málaga estuvo igual de entero, aunque se echó en falta más profundidad por la izquierda con Ochoa. Pero ya se llegará ahí.

Un traca fuera del estadio antes de que Lax Franco diera el silbatazo inicial encendió a la grada de una manera nunca vista antes de un partido. El nivel de decibelios de este playoff es inaudito. Pero eso no hizo temblar a los visitantes.

El partido no tuvo dueño en el inicio. El Almería era más vertical y el Málaga manejó la pelota con criterio, pisó el área con muchos hombres, pero sin ocasiones claras.

Los de Funes pusieron toda su personalidad sobre el césped para quedarse con la manija del partido. Bordeó el área en muchas ocasiones, aunque sólo concretó peligro en un balón filtrado de Puga a Dotor por la derecha que este puso atrás. El remate de Niño fue demasiado blando.

Puga desbarató la más clara del Almería cuando Arribas dejó a sólo a Embarba dentro del área para rematar. Entre tanto, Rafita vio una amarilla más que rigurosa por una falta pegada a la banda. El canterano no se arrugó en ningún momento y fue de los más destacados de la primera mitad.

El Málaga cojeó, o esa sensación dio, por la izquierda, Ochoa no rompía y esperaba el balón. Cuando se pudo asociar con Rafita se llegó hasta el final, pero parecía que no quedó muy clara la consigna.

Pero el que gobernó la primera parte fue Rafa desde la posición de pivote. Estuvo casi perfecto. Niño bregó todo lo que pudo y Larrubia participó menos de lo habitual. Pero enfrente tenía a un portento físico como Álex Muñoz.

De todas formas, la primera parte finalizó con un córner a favor del Málaga que Rafa terminó rematando con un zapatazo desde fuera del área.

Aarón Ochoa durante el Málaga CF vs. UD Almería del playoff de ascenso a Primera División LaLiga

Sin ocasiones en la segunda mitad

Joaquín estuvo calentando en los últimos minutos de la primera mitad y ocupó el lugar de Ochoa tras el descanso. El Málaga lo intentó por los dos lados. Pero en ningún momento pudo generar peligro. El Almería se plantó bien delante de la portería de Andrés, cerró las vías, a los blanquiazules les faltó chispa.

Un disparo de Joaquín desde la esquina del área fue lo más peligroso del Málaga en todo el partido. Andrés voló para despejarla de puños. La entrada de Chupe e Izan mantuvo el nivel del equipo, pero no se generó más que hasta ese momento.

Joaquín sí inquietó más por el lado, pero el ritmo del partido era lento para lo que quería el Málaga. Fue el ritmo que fue imponiendo el conjunto indálico, anestesiando el partido. Perdió todo el tiempo que pudo. Y con la pelota, esta vez tuvo más pausa moviéndola atrás de un lado a otro buscando el momento de romper líneas. Pero no le dieron trabajo a Alfonso.

Ramón por Dani Lorenzo fue el último cambio del Málaga. El capitán intentó darle más velocidad a la pelota, pero el choque ya había entrado en la espiral que querían los visitantes. El Málaga se quedó con la pelota en los últimos minutos, pero no encontró los caminos del área. Ni del gol que le hace falta para subir a Primera División.

Lo tendrá que meter en Almería, donde espera la gloria. Si no llega, el legado de lo vivido en Málaga este domingo, permanecerá.