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Málaga CF vs UD Almería de la final del playoff de ascenso a Primera División, en directo: 0-0
15' Nadie se hace con el control. Aunque el dominio territorial es visitante. Lax Franco ya tiene enfadada a la grada.
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Málaga CF vs UD Almería de la final del playoff de ascenso a Primera División, en directo: 0-0
11' Falta lateral cometida por Rafita Que ve una amarilla desproporcionada. La sacó Arriba y Alfonso despejó de puños con mucha seguridad.
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Málaga CF vs UD Almería de la final del playoff de ascenso a Primera División, en directo: 0-0
10' El Málaga la mueve con calma. El Almería está bien cerrado.
8' Error de Puga y primera ocasión del Almería. Se hizo un lío toda la defensa del Málaga. Córner para los visitantes. Sacado con mucho peligro y Puga despeja.
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Málaga CF vs UD Almería de la final del playoff de ascenso a Primera División, en directo: 0-0
5' Sin dominio de inicio.
4' Falta muy dura sobre Aarón Ochoa.
4' Primera llegada el Málaga. El disparo de Dotor se estrella en la defensa.
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Vaya traca
Detrás de la zona de fondo, en la zona de Martiricos, ha sonado una traca antes del inicio del partido que ha puesto como una moto al estadio. Ambientazo como nunca.
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Arranca el partido
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Todo preparado para que salten los equipos al césped
Cinco minutos para que arranque el partido.
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Sale la banda del Cautivo
Sale al césped la banda del Cautivo a entonar el himno.
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¡Málaga, Málaga, Málaga!
Ambiente tremendo en Martiricos. Casi todo el mundo en sus asientos.
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Ya ruge La Rosaleda
La afición anima sin parar y toda la plantilla junto al staff hace piña en el centro del campo. Puede ser el partido con más ambiente de la historia de La Rosaleda.
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Ahora saltan los jugadores del Málaga CF con mucha gente dentro del estadio
Todos los jugadores del Málaga sobre el césped de La Rosaleda. Ovación cerrada y la música de siempre para recibir al equipo.
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Salta a calentar el Almería
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Ya hay once del Málaga CF: Ochoa y Rafa por Joaquín e Izan
Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Rafa Rodríguez Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Ochoa y Adrián Niño. Funes introduce tres novedades importantísimas en la alineación con respecto a Las Palmas.
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Las alineaciones, a punto de salir
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Nuevo vídeo de la llegada del autobús del Málaga
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Así reciben la afición al Málaga CF
Así ha sido el recibimiento del autobús del Málaga a su llegada a La Rosaleda hora y media antes del encuentro contra el Almería.
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Roberto tampoco quiere perderse la llegada del equipo
El ex delantero del Málaga, Roberto, es uno de los muchos malaguistas que quiere acompañar al equipo a su llegada a La Rosaleda.
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La afición blanquiazul ya prepara el recibimiento al Málaga
Decenas de aficionados del Málaga CF se empiezan a concentrar a las puertas de La Rosaleda horas antes del encuentro contra el Almería para recibir a los de Funes.
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Dani Martín, con el Málaga CF
El cantante ofreció un concierto en Marenostrum de Fuengirola y se acordó del equipo blanquiazul.
@paalomaa21 Vamos a ganar💙🤍 #viral #fyp #danimartin #parati #malagacf ♬ 真鍮気配 - yasuhiro soda
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El Castellón se vuelca con el Málaga en su cuenta de Tiktok
@cd_castellon 🫂 Mucha suerte en la final de play-off a nuestros amigos del barro @Málaga CF #malagacf #tiktokfutbol #playoffs #futboledit #insideout ♬ sonido original - CD Castellón
Málaga C.F.