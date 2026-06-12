El talento blanquiazul, la vía más segura para pelear el ascenso a Primera: "Es lo que nos ha traído hasta aquí"

Las claves

Las claves Generado con IA El entrenador Juanfran Funes considera que el talento de los jugadores del Málaga CF es la clave para pelear el ascenso a Primera. Funes reconoce la superioridad física del rival, pero apuesta por potenciar las virtudes propias y confiar en la fortaleza colectiva del equipo. El técnico destaca la importancia del juego interior y la capacidad del Málaga para superar la presión rival como armas decisivas. La fortaleza mental y la confianza acumulada durante la temporada son aspectos fundamentales resaltados por Funes para afrontar la eliminatoria.

Juanfran Funes tiene claro cuál debe ser el camino del Málaga CF en una de las eliminatorias más importantes de su historia reciente. El técnico no esconde la superioridad física de su rival. Y tiene la receta para contrarrestarlo. Aceptar la realidad y potenciar las virtudes propias, con el talento blanquiazul como principal argumento.

"Es importante, para poder funcionar bien, aceptar la realidad", explicó el entrenador blanquiazul en la sala de prensa de La Rosaleda. Una realidad que, según reconoció, refleja que el rival presenta ventajas evidentes en el apartado físico. "Son más altos que nosotros, son más fuertes que nosotros, son más rápidos que nosotros, son más resistentes que nosotros. Y no pasa nada", señaló.

Lejos de interpretar esos datos como una desventaja insalvable, Funes considera que asumirlos es el primer paso para competir. "A partir de ahí creo que podemos construir todo lo que necesitamos para poder pasar esta eliminatoria y conseguir el sueño de tantos", afirmó.

El preparador malaguista destacó especialmente la capacidad de adaptación de un adversario que modifica su comportamiento según el marcador y las circunstancias de cada encuentro. También puso el foco en una de sus principales fortalezas: el balón parado. "A nivel físico va a ser un partido muy duro. Sobre todo hay que tener muy presente que son muy buenos en el balón parado", advirtió.

Pero Funes apuntó que el Málaga debe mirar hacia sí mismo. "Tenemos que confiar en los nuestros. Puede ser un error intentar contrarrestar lo suyo en demasía. Hay que pensar cuáles son nuestras fortalezas, que las tenemos", explicó.

Y entre todas ellas destacó una por encima del resto: el talento. "Una de ellas creo que es el talento que han demostrado nuestros jugadores y probablemente nos agarramos con fuerza a esa idea que han venido trayendo hasta aquí para que sea la que nos dé el último impulso que necesitamos para conseguir nuestro sueño", aseguró.

El entrenador recordó que el equipo ha demostrado durante toda la temporada una capacidad especial para generar juego por dentro, lo que puede servir para castigar al Almería si supera su primera líneas de presión. "Tenemos un juego interior poderoso y somos un equipo que, si le rompemos sus primeras líneas de presión, esa verticalidad nuestra también puede hacerles mucho daño", apuntó.

Junto al talento, Funes también destacó la confianza acumulada por el grupo y la fortaleza colectiva que ha ido construyendo durante el curso. "He hablado del talento de nuestros jugadores; he hablado de la fuerza y la confianza que el grupo ha ido generando y consiguiendo hasta ahora. Todo eso a nosotros también nos da mucho", señaló.

Otro de los aspectos que más valora el técnico es la fortaleza mental demostrada por el equipo en los momentos de máxima exigencia, como contra Las Palmas después de encajar el gol en el minuto tres de partido. Una cualidad que considera decisiva en una eliminatoria de este nivel. "La fortaleza mental te ayuda a tener un nivel de concentración mucho más alto". "Fue una de las grandes cualidades que resalté del equipo. Ante la adversidad no se destruyó mentalmente", recordó.

Por ello, el mensaje final de Funes fue una declaración de confianza en la identidad que ha llevado al Málaga hasta esta situación privilegiada. El técnico no quiere que los suyos renuncien a aquello que les ha permitido competir durante toda la temporada.

"Ante eso tenemos que agarrarnos a lo que nos ha traído hasta aquí", insistió.