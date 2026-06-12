La Divina Pastora también empujará por el ascenso a Primera del Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA La Congregación de la Divina Pastora abrirá el camarín de la Virgen el sábado 13 de junio para que los malaguistas puedan encomendar al equipo antes de la final del playoff. La iniciativa permite a los aficionados visitar la Parroquia de la Divina Pastora en Capuchinos de 13:00 a 17:30 horas, buscando apoyo espiritual para el Málaga CF. La plantilla del Málaga CF ya había ofrecido una camiseta a la Virgen, que será colocada a sus pies antes del decisivo partido de ascenso contra el UD Almería. La tradición refuerza el vínculo entre el club, la afición y la patrona del Deporte en un momento clave para el regreso a Primera División.

Cualquier ayuda es poca. Por muy bien que esté el Málaga CF. Por muy claras que tenga Funes las ideas. Nadie puede, o quiere, dejar de remar para devolver al equipo a Primera División. Quedan dos partidos. La final a ida y vuelta. El primero de ellos, en La Rosaleda. Y los malaguistas tienen un lugar donde depositar sus oraciones antes del partido, que por algo la Divina Pastora de las Almas es la patrona del Deporte.

La Congregación de la Divina Pastora de las Almas abrirá el camarín de la Santísima Virgen este sábado 13 de junio, en la víspera del partido de ida de la final del playoff de ascenso contra el UD Almería. Será el último encuentro de la temporada que se jugará en el estadio malaguista.

La visita podrá realizarse de 13.00 a 17.30 horas en la Parroquia de la Divina Pastora, en Capuchinos. La iniciativa invita a los malaguistas a acercarse a la Divina Pastora, patrona del Deporte, para encomendar al equipo, a la afición y a la ciudad en una jornada especialmente señalada para Málaga.

Este gesto enlaza con la visita que la plantilla del Málaga CF realiza cada temporada al inicio del curso para encomendarse a la Virgen. De hecho, la camiseta ofrecida por los jugadores permanece desde hace semanas bajo el manto de la Divina Pastora, como signo de confianza en este momento decisivo. Con motivo de la final del playoff, será colocada a los pies de la Virgen, donde la depositaron los capitanes malaguistas el pasado 10 de agosto.

Ya tienen los malaguistas otra vía, divina, para empujar por el ascenso a Primera División, ocho años después. Habrá que ganar al menos un partido. Y la oración siempre es un buen refugio para los que creen.