La reflexión de Funes sobre la utilización del VAR por parte de los árbitros: "Me desconcierta"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, expresó su desconcierto por la falta de uniformidad en el uso del VAR por parte de los árbitros. Funes cuestionó que el VAR se utilice de manera inconsistente y defendió que su objetivo es corregir errores y hacer el fútbol más justo. El técnico propuso que, como en Primera RFEF, los equipos puedan solicitar revisiones de jugadas para evitar que todo dependa del criterio arbitral. Sobre el penalti no señalado a Dotor, Funes insistió en que hubo contacto suficiente y reclamó mayor objetividad en estas decisiones.

Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, volvió a referirse en la previa del decisivo encuentro de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso ante Las Palmas a la polémica arbitral que marcó el partido de ida, especialmente por el penalti no señalado sobre Dotor y la posterior conversación que mantuvo con el colegiado durante el descanso.

El técnico malaguista reconoció la complejidad de la labor arbitral, pero mostró su desconcierto por la disparidad de criterios en el uso del VAR. “Entiendo la dificultad del arbitraje, pero me desconcierta mucho que exista una herramienta y que algunas veces se utilice y otras no”, señaló en la previa del partido de vuelta.

El entrenador considera que el principal problema no radica en una decisión concreta, sino en la falta de uniformidad a la hora de emplear el sistema de revisión. “No podemos dejar a criterio de los árbitros que la herramienta unas veces se utilice y otras no. Está precisamente para corregir errores y hacer el fútbol más justo”, argumentó.

Según relató, el colegiado le trasladó en el descanso que no acudió al monitor porque estaba convencido de su decisión y no tenía dudas sobre la acción. Sin embargo, Funes cree que el fútbol español debe avanzar hacia una mayor objetividad en este aspecto. “Tiene que quedar muy claro cuándo se utiliza la herramienta y en qué circunstancias. Lo que no vale es que hoy se use y mañana no, o que un día sirva para una causa y otro día para otra distinta”, afirmó.

Incluso planteó una posible solución para el futuro, inspirada en la forma de proceder del VAR en Primera RFEF: que cada equipo disponga de varias opciones para solicitar la revisión de una jugada. “Creo que sería una forma mucho más justa. Así se podría volver a visualizar la acción y evitar que todo dependa únicamente del criterio arbitral”, comentó.

Respecto a la acción sobre Dotor, Funes insistió en que las imágenes revisadas posteriormente muestran contacto suficiente para señalar penalti. “Lo hemos visto muchas veces y con más tranquilidad. Hay contacto, el jugador es derribado y son faltas que el mismo árbitro señaló durante el partido en otras zonas del campo”, sostuvo.

El entrenador quiso aclarar además el contenido de la conversación que mantuvo con el colegiado al descanso. Negó que fuese una recriminación directa por no haber señalado la pena máxima. “Nosotros habíamos visto la jugada en la pantalla y le pregunté por qué, siendo una acción polémica y determinante, no había querido verla en el monitor para intentar ser más justo. Él nos manifestó que estaba convencido de que no era penalti y por eso no quiso revisarla. Bueno, vamos al siguiente partido”, apostilló.