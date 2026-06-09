Qué necesita el Málaga CF para clasificarse para la final del playoff de ascenso a Primera División

Los jugadores del Málaga CF saludan a la afición en el estadio Gran Canaria. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta la vuelta del playoff de ascenso a Primera División con ventaja tras ganar 0-1 a la UD Las Palmas en la ida. Al equipo malagueño le sirve tanto la victoria como el empate en La Rosaleda para clasificarse a la final del playoff. Si Las Palmas gana por la mínima, habrá prórroga; si persiste el empate global, el Málaga pasaría por mejor clasificación en la liga regular. El Málaga solo quedaría eliminado si Las Palmas gana la vuelta por dos o más goles de diferencia.

El Málaga CF está a 90 minutos —o 120— de plantarse en la final del playoff de ascenso a Primera División. La victoria por 0-1 lograda en el estadio de Gran Canaria colocó al conjunto blanquiazul en una posición privilegiada antes del partido de vuelta en La Rosaleda, donde contará además con el respaldo de su afición y con la ventaja clasificatoria que otorga haber terminado por delante de la UD Las Palmas en la fase regular.

Los de Juanfran Funes llegan con una renta mínima, pero suficiente para afrontar el segundo asalto con más de un resultado favorable. El técnico malaguista ya ha advertido de que la eliminatoria sigue abierta y de que nadie gana un combate por imponerse únicamente en el primer round.

Seguro que cualquier malaguista conoce ya todas las opciones de que su equipo siga vivo en la pelea por el ascenso a Primera División. Estas son:

Si gana, estará en la final: es el escenario más sencillo. Cualquier victoria del Málaga CF en La Rosaleda certificará su presencia en la eliminatoria definitiva por el ascenso. Da igual el marcador: un nuevo triunfo ante Las Palmas cerraría la semifinal sin necesidad de cálculos.

El empate también le sirve: la victoria conseguida en la ida permite al Málaga afrontar la vuelta sabiendo que un empate, ya sea a cero goles o con cualquier resultado, le clasifica directamente para la final del playoff. El 0-1 de Gran Canaria obliga a los canarios a ganar si quieren seguir vivos en la lucha por el ascenso.

Derrota por la mínima, prórroga: si Las Palmas vence por un solo gol de diferencia, el marcador global quedaría igualado. En ese caso, la semifinal se decidiría en una prórroga de 30 minutos.

Empate al final de la prórroga, a la final: ahí aparece una de las grandes ventajas del Málaga. Al haber terminado cuarto en la clasificación, por delante de los amarillos, el conjunto blanquiazul dispone del llamado "factor clasificación". Eso significa que, si tras la prórroga persiste el empate global, no habría tanda de penaltis: sería el Málaga quien accedería a la final.

La única forma de quedar eliminado: las cuentas son claras. El Málaga solo se quedará fuera de la final si Las Palmas gana la vuelta por dos o más goles de diferencia.

Un triunfo visitante por 0-2, 1-3 o cualquier marcador similar otorgaría el pase directo al conjunto insular, ya que superaría al Málaga en el cómputo global de la eliminatoria.

La ventaja que se ha ganado durante toda la temporada

La cuarta posición conseguida en la última jornada no solo permitió al Málaga disputar el playoff, sino que también le otorgó un importante colchón competitivo. Los blanquiazules cuentan con el factor campo y con la ventaja deportiva frente a Las Palmas, un premio a una temporada regular en la que acabaron por delante de los canarios.

Ahora, después de asaltar Gran Canaria con el gol de David Larrubia y firmar su tercera victoria del curso ante Las Palmas, el equipo malaguista tiene la oportunidad de rematar el trabajo delante de una Rosaleda que sueña con volver a ver al club pelear por regresar a Primera División ocho años después.