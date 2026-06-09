Málaga CF UD Las Palmas, del playoff de ascenso a Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

David Larrubia dispara a portería durante el Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF recibe a la UD Las Palmas en La Rosaleda este miércoles a las 21:00, en la semifinal del playoff de ascenso a Primera División. El Málaga parte con ventaja tras ganar 0-1 en la ida y jugará la vuelta en casa, con la posibilidad de pasar en caso de empate tras prórroga. El árbitro será Sánchez López, acompañado en el VAR por Iglesias Villanueva; el Málaga tendrá la baja de Einar Galilea. La UD Las Palmas llega tras tres derrotas esta temporada ante el Málaga y con tensión interna, especialmente tras la sustitución de Jesé en la ida.

El Málaga CF recibe este miércoles en el estadio de La Rosaleda a la UD Las Palmas, en las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El encuentro se disputará a partir de las 21:00 horas, hay preparado un recibimiento por todo lo alto al equipo y se podrá ver a través de los canales habituales que ofrecen la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El conjunto blanquiazul llega a la cita con la ventaja del 0-1 en el partido del domingo en Las Palmas, además de jugar la vuelta en La Rosaleda y la opción de pasar de ronda en caso de que la eliminatoria finalice en empate después de una prórroga.

Sánchez López, del colegio murciano, pitará el Málaga CF vs. UD Las Palmas. Esta campaña 25/26 ha arbitrado en dos ocasiones al Málaga: Leganés 2-0 Málaga CF y Málaga CF 2-1 Sporting de Gijón. Estará escoltado en el VAR por Iglesias Villanueva.

El Málaga no podrá contar con Einar Galilea, que se lesionó en la primera mitad del partido de Las Palmas, por lo que Javi Montero será el titular.

Se espera una Rosaleda llena hasta la bandera, con el ya habitual recibimiento al equipo en la recta de Tribuna dos horas antes del partido, buscando el último impulso que le haga valer al Málaga la ventaja de campo y de clasificación, además del resultado positivo de la ida.

El rival

La UD Las Palmas llega en una situación delicada tras la derrota de la ida. Son tres derrotas esta temporada contra el Málaga CF.

Luis García tiene que buscar alguna alternativa para hacerle daño al equipo de Funes y además tiene que calmar a los suyos, especialmente a Jesé, que se retiró enfadado en el partido de ida tras su sustitución por Iker Bravo.

Al final del partido, el capitán canario Kirian protestó de forma vehemente sobre la labor arbitral.

Fecha y hora del Málaga CF vs. UD Las Palmas del playoff de ascenso a Primera División

El duelo entre el Málaga CF y el UD Las Palmas se disputa este miércoles de junio de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. UD Las Palmas del playoff de ascenso a Primera División

El partido de este miércoles se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. UD Las Palmas del playoff de ascenso a Primera División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.