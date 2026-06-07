Málaga CF: destino, Primera División; primera parada, Las Palmas

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF inicia su camino hacia el ascenso a Primera División enfrentando a la UD Las Palmas en semifinales del playoff. El equipo malagueño cuenta con la ventaja de haber finalizado la fase regular por encima de Las Palmas, lo que le permite pasar a la final en caso de empate tras la prórroga. Durante la temporada regular, el Málaga venció en los dos partidos contra la UD Las Palmas, lo que refuerza su confianza de cara a la eliminatoria. El Málaga afronta el partido sin Haitam Abaida por lesión y con el impulso de su afición, que acompaña al equipo en este importante reto.

El Málaga CF llegó en volandas a Las Palmas de Gran Canaria. El camino lo recorrió aupado por su afición, que le dio el último aliento antes de despegar desde la capital de la Costa del Sol y lo recibió por todo lo alto en la isla a la llegada al hotel. Y así va a recorrer el camino que quiere seguir hasta llegar a Primera División.

El conjunto blanquiazul vuelve a una fase de ascenso a Primera División siete temporadas después. Inicia este domingo su camino hacia la máxima categoría visitando a la UD Las Palmas en el partido de ida de las semifinales del playoff, una eliminatoria que arrancará a las 21:00 horas (peninsular) en el Estadio de Gran Canaria y que tendrá su desenlace la próxima semana -miércoles 10 de junio- en La Rosaleda.

El único playoff de ascenso a Primera lo jugó el Málaga en la temporada 2018-2019, cuando cayó en semifinales frente al Deportivo de La Coruña. Desde entonces, la entidad ha atravesado años complejos marcados por dificultades deportivas -descenso a Primera RFEF- e institucionales, hasta completar en esta campaña una notable recuperación que le ha permitido volver a pelear por el regreso a la élite.

Además, el conjunto dirigido por Juanfran Funes afronta la eliminatoria con la ventaja importante de campo y de clasificación al haber finalizado la fase regular por delante de la UD Las Palmas. La vuelta será en La Rosaleda y, en caso de que la eliminatoria termine igualada tras los dos partidos y una eventual prórroga, el equipo malaguista avanzaría a la final gracias a su mejor clasificación liguera. En esta fase no existe la tanda de penaltis para desempatar.

En el mes de noviembre, a las órdenes de Sergio Pellicer, el equipo rondaba las posiciones de descenso. Con la llegada de Funes cogió vuelo y aquí está hoy, ocho meses después, peleando el ascenso a Primera e incluso relamiéndose alguna herida por no haberlo conseguido de manera directa.

Dos victorias en la liga regular

Los antecedentes de la temporada invitan al optimismo en clave blanquiazul. El Málaga ha sido capaz de imponerse a la UD Las Palmas en los dos enfrentamientos ligueros disputados este curso, una circunstancia que refuerza la confianza de los andaluces, aunque en el vestuario se insiste en que los partidos de playoff tienen poco que ver con los encuentros de la fase regular.

Funes ya adelantó en la previa que el choque no tendría nada que ver con los dos jugados durante el campeonato.

En el apartado de bajas, el Málaga acudirá a la cita sin Haitam Abaida, con molestias musculares a lo largo de la semana.

El encuentro enfrentará a dos equipos que han demostrado regularidad a lo largo del campeonato, especialmente el Málaga desde la llegada de Funes.

Ha sido una trayectoria con un claro acento malagueño, el que ponen los jugadores de La Academia, liderados por Larrubia. Sin acento malagueño pero sí fruto de la cantera, Chupete es otro de los baluartes de este equipo, con nada menos que 24 goles a lo largo del curso.

Se hacen llamar los 'bichos', han conquistado a toda una ciudad y la provincia, tienen a todo el malaguismo en vilo por lo que ocurra este domingo. A Las Palmas llegaron en volandas. A ver cómo vuelven.