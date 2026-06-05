Funes augura una eliminatoria larga: "Tenemos que pensar que el partido de Las Palmas acaba en Málaga"

Las claves

Las claves Generado con IA Funes insiste en que la eliminatoria de playoff entre Málaga y Las Palmas se decidirá en el partido de vuelta en La Rosaleda. El entrenador destaca la importancia de gestionar la energía de los jugadores, dada la cercanía de ambos partidos. Funes reconoce la veteranía de Las Palmas, pero confía en suplir esa experiencia con el talento y la ilusión de su equipo. Cree que jugar el partido decisivo en casa será una ventaja clave para el Málaga CF.

Funes ha mostrado ojo clínico a lo largo de la temporada cuando se trataba de analizar los partidos que su equipo iba a afrontar el fin de semana. Pero en la previa de la ida de la semifinal del playoff no ha querido hacerlo. Se ha guardado algo. Es muchísimo lo que hay en juego. Pero sí tiene claro que a su equipo le tiene que inculcar la idea de que el choque del domingo no acaba en el estadio Gran Canaria, sino el miércoles 10 de junio en La Rosaleda.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Funes se ha mostrado conservador a la hora de analizar lo que puede pasar el domingo. "Esta vez me vais a perdonar que no lo haga", se disculpó. Pero sí adelantó algo sin desvelar nada: "creo que el guión que se escribió en los dos partidos anteriores no va a ser el guión que vamos a ver en este. Va a ser otro guión distinto, que todavía no lo hemos visto y creo probablemente que no me voy a equivocar".

"Vamos a ver un partido que no habíamos visto antes. Creo que es un partido que no habíamos visto en ninguno de los dos anteriores, va a ser un partido distinto. Y el partido que podamos ver va a depender mucho del partido que ellos puedan hacer", continuó jugando al gato y al ratón Funes.

Y para afrontar ese partido, el de Loja tiene algo muy claro: "Vamos a tener que pensar algo muy importante, y es que el partido no va a terminar en Las Palmas. Es importante que estemos tranquilos, que ese partido no acaba en Las Palmas. Ese partido tiene que acabar aquí en Málaga y esa parte va a ser muy importante".

El preparador malaguista destacó la importancia de medir el momento en el que cada jugador puede ser importante. Son dos partidos trascendentales en tres días. "Va a ser muy importante medir bien el momento desde los jugadores, porque se repite el partido de vuelta en muy pocos días. Hay que medir muy bien la energía de todos, y hay que entender muy bien el momento en que están todos, y que quizás no van a ser más o menos importantes por la cantidad de minutos que jueguen, sino por la calidad de esos minutos y por el momento en el que aprovechamos esa energía en cada uno de nuestros jugadores".

"Sabemos que hay jugadores que va a ser difícil que pudiesen jugar dos partidos completos. Con jugadores muy determinantes nuestros vamos a tener que ver muy bien en qué momento de la eliminatoria van a poder hacer su mayor aportación".

El capitán de Las Palmas, Jonathan Viera, puso sobre la mesa la vetenaría de Las Palmas como ventaja sobre la plantilla malaguista. Funes recogió el guante. "Tenemos que ser conscientes de su veteranía, tenemos que ser conscientes de que van a haber muchos momentos que nos van a someter con el balón, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Esa diferencia de experiencia vamos a tener que suplirla con talento, con mucha energía y con mucha ilusión, porque igual que vivir las cosas varias veces y tener la oportunidad de saber el camino, vivirlas por primera vez es algo también quizás es mucho más ilusionante, y eso en este caso sí que lo tenemos nosotros".

"Las Palmas no construyó este proyecto para jugar playoff. Las Palmas construyó este proyecto para buscar el ascenso directo y por eso tienen jugadores con tanta experiencia", apuntó el técnico blanquiazul.

Aunque la principal diferencia la estableció Funes en La Rosaleda. Cree que jugar la vuelta en casa con la energía extra que da el estadio de Martiricos le viene bien a sus jugadores. Pero para eso hay que pasar primero por Las Palmas el domingo.